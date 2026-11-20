En un encuentro organizado por el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), expertos entre ellos los economistas César Barreto, Hugo Royg, Jorge Garicohe, el exministro de Hacienda Benigno López y el presidente del gremio, Iván Dumot, reflexionaron sobre el impacto del caso Ueno Bank, y su caída en el sistema, así como las lecciones que deja este polémico caso. Hasta el momento se habla de un déficit cercano a los US$ 1.500 millones y donde el principal afectado es el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) con el cual se está cubriendo a los ahorristas.

Ante la pregunta de ¿Qué fue lo que falló en este caso?, el exministro de Hacienda y exmiembro del directorio del BCP Benigno López dijo tajantemente que fue el “hombre”. No fue el sistema, no fueron las regulaciones, simplemente falló la parte humana. La falta de carácter de las autoridades que tenían un rol y no estuvieron a la altura de ese cargo. “Faltó carácter en las autoridades para proteger el dinero público”, apuntó.

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A su vez, el economista y exministro de Hacienda César Barreto también coincidió con lo expresado por López en el aspecto de la responsabilidad de los administradores y falla de los controles. Acotó que si bien las reglas están, si las personas que están a cargo no lo ponen en práctica, entonces no va funcionar ningún sistema.

Según expresó, la “exuberancia” en las palabras del exmandatario Peña desde el inicio, levantando altas expectativas, también generaba un ruido. Cuando por otro lado, se estaba ocultando gastos para tener menos déficit. En estos cargos uno debe tener un manejo prudente y es lo que no se vio en este caso. “Prácticamente dieron los fondos públicos a un hombre que no conocía de bancos”, afirmó.

Para el economista Jorge Garicoche la falla está en el conjunto de valores de la ética y moral de los administradores. Reconoció además que desde el sector privado, talvez se pudo investigar más, hacer un seguimiento con una mirada más crítica, especialmente cuando saltaban las denuncias y alarmas. “Cuando se pierde esa capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, es que se pierde el norte” aseveró.

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¿Qué se debe cambiar?

Tras identificar esas fallas, también se consultó a los expertos sobre ¿Qué se debe cambiar en adelante para que este tipo de situaciones que propiciaron el caso de Ueno no vuelvan a suceder?

Al respecto, César Barreto dijo que lo primero que se debe revisar es la legislación respecto a las puertas giratorias.

Lo que pasó desde el principio, que un funcionario de un banco regulado pasó luego a dirigir y controlar todo el sistema.

Otra situación a subsanar -según Barreto- es respetar las reglas básicas de operación . “No se puede dejar funcionar un banco con patrimonio negativo”, aseveró.

Indicando justamente una de las debilidades en el caso Ueno es que ya arrancó mal con esta situación, cuando el directorio autorizó diferir las pérdidas de una entidad absorbida hasta 20 años, pese a esto las calificadoras le otorgaron AA, porque contaba con la aprobación del Banco Central del Paraguay (BCP).

Barreto insistió en la necesidad de romper esa falta de credibilidad que se ha instalado por este caso en particular, que si bien no afecta a otras entidades, el costo está en la falta de confianza del mercado. “Los bancos no vamos a tener cara ahora para emitir afuera, el costo de esto va a ser grande sin dudas”, aseveró.

Además consideró importante debatir y analizar la posibilidad de separar el área de supervisión que es la Superintendencia de Bancos, de la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP), como tienen otros países.

Para Garicoche, se debe trabajar en la credibilidad y en la comunicación, en la transparencia de las actuaciones del Banco Central y de los otros órganos de control, que se publiquen sus agendas, resoluciones importantes como fusiones, etc. del sistema.

Lo de la Ley de conflicto de intereses se debe modificar, pero recomendó algunas innovaciones.

Sobre la pregunta de qué hacer en adelante, Benigno López insistió en la necesidad de ser más “vocal”, levantar la voz cuando algo está mal.

A su parecer las reglas actuales están bien, ya que son las mismas que nos dieron la estabilidad por tantos años, pero se debe insistir en el cumplimiento de lo que hoy ya tenemos.

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¿Qué nos espera en adelante?

Sobre el efecto de la crisis Ueno Bank, los expertos señalaron que deja varias lecciones y aprendizajes, pérdidas importantes, un retroceso en materia de confianza que se debe volver a trabajar tanto interna como externamente.

De acuerdo con lo indicado por Garicoche, en materia de inversiones el mercado internaliza este escenario por lo que todavía hay desconfianza en los mercados de inversión. Estimó que si no se recuperan las inversiones en los próximos meses, podría significar 2% menos en el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2027.

Por su parte Barreto indicó que si bien la caída de Ueno significó un duro golpe a los ahorristas y fondos públicos, el sistema financiero del país se encuentra sólido y la muestra es que no ha contagiado a otras entidades del sistema. “Es solo un banco, no todo el sistema”, apuntó.

En cuanto al uso de las cuentas digitales si bien en esos días críticos cayó un 20% el promedio de uso de los canales digitales, con el correr de los días se viene normalizando, gracias a la actuación rápida de los bancos y el BCP que facilitó la apertura de unas 500.000 nuevas cuentas que migraron a otras entidades.

En el aspecto fiscal, Barreto espera que haya suficiente sensatez pública en la administración del Presupuesto Público. “Hay forma de corregir esto, sin subir impuestos”, remató.