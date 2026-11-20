El intendente municipal, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR), solicitó a la Junta Municipal la aprobación de una auditoría externa a la gestión del exintendente Simbrón Pintos. Además, presentó una denuncia ante la comisaría local para que el Ministerio Público inicie una investigación sobre las obras inconclusas detectadas en la Municipalidad.

La verificación de las obras por parte del Ejecutivo municipal comenzó tras recibir un requerimiento de la encargada de despacho del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada de Paraguarí, Gricelda León de Núñez.

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En la nota, la docente informó que en la institución existe una obra inconclusa de cocina-depósito y solicitó la continuidad de los trabajos. Ante esta situación, el intendente Galeano Zacarías se constituyó en el establecimiento educativo para verificar el estado de la edificación, que cuenta con recepción definitiva y cuya inversión fue de G. 87.468.342.

Recepción sin obra terminada

La obra fue adjudicada a la empresa Giovanni Construcciones, cuyo representante legal es Juan Antonio Giovanni Vega.

En la Municipalidad local, el intendente constató que la obra cuenta con un certificado de recepción definitiva, fechado el 15 de diciembre de 2025, pese a que los trabajos no fueron concluidos y actualmente el empedrado se encuentra en estado de abandono. En esta inversión se utilizaron recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), explicó el jefe comunal.

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Empedrado inconcluso con más de un año de atraso

En la compañía Cerro León de este distrito, en inmediaciones de la Escuela N.º 6497 Laureana Francia, se encontró otra obra inconclusa y abandonada: la construcción de un empedrado que debía tener 243 metros lineales, cuya inversión fue de G. 265.438.446.

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa AGT Consultora y Constructora, representada por Armín Elixeno González Torres..

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En esta compañía, la obra no solo está inconclusa, sino que también registra más de un año de atraso. El contrato fue firmado el 3 de enero de 2025 y los trabajos debían culminar en mayo del mismo año. No obstante, la Municipalidad cuenta con un certificado de recepción definitiva fechado el 9 de mayo de 2025.

Pedido de auditoría

Ante este escenario, el intendente Ángel Osmar Galeano Zacarías remitió una nota a la Junta Municipal para solicitar que se someta a una auditoría externa el periodo 2021-2026, correspondiente a la gestión de Simbrón.

El jefe comunal argumentó que, al asumir el cargo, encontró muy poca documentación de la administración anterior y que, posteriormente, fueron apareciendo obras inconclusas que deben ser aclaradas.

Intentamos hablar sobre los cuestionamientos con el exintendente Marcelo Simbrón Pintos, pero no respondió a las llamadas telefónicas. Estamos abiertos a recibir su versión en caso de que desee darla.