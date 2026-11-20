Luego del cierre de Ueno Bank y la destitución de Santiago Peña, el escenario político dio la razón a los sectores que advirtieron sobre los riesgos de concentrar atribuciones financieras en el Ejecutivo. Ante esta situación, legisladores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) ahora buscan tomar la delantera y restituir las condiciones legales previas a 2023, en una línea similar a la impulsada por la oposición para reponer la ley de puerta giratoria.

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En ese contexto, los senadores Colym Soroka (ANR, disidente) y el cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna anunciaron un proyecto de ley para suprimir las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo en el manejo presupuestario. Según explicó Soroka, la normativa que ahora pretenden derogar fue promovida en su momento por el Ejecutivo como “una gran solución y una viabilidad de procedimientos que podían obviar tiempos perdidos, que iba a acelerar los procesos y todo lo demás. Definitivamente no funcionó”.

¿Cómo obtuvo Carlos Fernández Valdovinos el control presupuestario en 2023?

El 8 de noviembre de 2023, la Cámara de Senadores sancionó una ley que autorizaba al gobierno de Peña a emitir bonos por hasta US$ 600 millones para el pago de deudas y a modificar el destino de esos recursos sin autorización previa del Congreso. Durante el debate, la oposición había advertido que la norma, con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, convertía a Fernández Valdovinos en un “superministro” exento de control legislativo.

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En aquella sesión, la ley fue aprobada con 27 votos a favor y un único voto en contra, emitido por el senador Colym Soroka (ANR), quien había mocionado ratificar la versión original del Senado. Ocho parlamentarios opositores optaron por la abstención.

¿Qué propone el proyecto de ley de Soroka y Galaverna para el Congreso?

De acuerdo con los proyectistas, la iniciativa busca que la Cámara Alta recupere su capacidad de debate y fiscalización interna sobre las cuentas públicas. “O sea, lo que estamos diciendo en pocas palabras, ya no va a haber un ministerio con superpoderes”, aseveró Soroka.

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Por su parte, Galaverna cuestionó duramente la gestión anterior al frente de la cartera económica: “Ya no queremos un Fernández Valdovinos, ya no queremos un ministro con superpoderes. El año pasado le dimos la confianza al entonces ministro de Economía Valdovinos; lastimosamente esa confianza fue defraudada, pero gigantescamente”, manifestó.

El legislador cartista sostuvo que la reforma apunta a “que el Senado vuelva a tener la potestad de controlar las finanzas del Estado paraguayo”, obligando a que todas las reprogramaciones presupuestarias pasen nuevamente por el Parlamento. Asimismo, atribuyó a los “superpoderes” la acumulación de deudas multimillonarias con empresas vialeras y firmas farmacéuticas.

¿Cuándo se tratará la derogación de los superpoderes antes del PGN 2027?

Soroka adelantó que el documento será presentado formalmente este martes, en la antesala del estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. El senador detalló que la modificación abarca alrededor de seis artículos de la ley vigente que otorgaban al Ministerio de Economía plena autonomía para reasignar créditos y partidas sin aval parlamentario “y lo que ellos quieran”.

“Con esto el Congreso vuelve a tener el formato original donde se restituye el orden real como debería ser y se le quitan los superpoderes al Ministerio de Economía”, concluyó el legislador.