La diputada opositora Johanna Ortega (PPS) indicó que su colega Johana Vega (ANR, HC) le aseguró que este martes hará pública la grabación de la llamada que el contralor general de la República, Camilo Benítez, le realizó en tono amenazante. Hizo este anuncio entrevistada hoy en Monumental AM.

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La parlamentaria señaló que, si bien su colega pudo haberse “equivocado en sus expresiones”, fue testigo de los graves improperios y amenazas políticas lanzadas por Benítez contra una integrante de la Cámara Baja.

“Yo pido a la ciudadanía poner el foco sobre lo que pasó esta semana. Es muy serio y es terrible, y yo vuelvo a repetir: yo escuché el audio de la grabación de la llamada” Johanna Ortega, diputada de País Solidario (PPS).

¿Por qué el contralor habría amenazado a la diputada cartista?

Según el relato de Ortega, la intimidación estaría vinculada directamente al tratamiento del eventual enjuiciamiento político al titular de la Contraloría.

“El contralor de la República le amenazó a una diputada respecto a la posibilidad de que ella acompañe el juicio político. Que exista una presión de alguien que dirige un órgano de control que está por encima de todos nosotros —porque ese órgano de control me puede investigar a mí y, por ende, perseguir— significa que, si hay un uso discrecional de su poder, le puede perseguir a esta colega o a cualquiera de los 80, porque tiene un poder sobre nosotros”, subrayó.

¿Qué dice exactamente la grabación de la llamada de Camilo Benítez?

Ortega reprodujo parte del contenido que asegura haber oído en el registro telefónico: “Que él le haya llamado y le haya dicho: ‘Te enfrentaste a mí, ahora vas a ver con quién te metiste’. Le dijo estas otras cosas que ella mencionó; por eso yo repito: ‘Te enfrentaste a mí, Johana Vega, ahora vas a ver, ahora me vas a conocer’”, señaló la legisladora del Partido País Solidario.

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Finalmente, Ortega pidió separar “la paja del trigo” y evaluar más adelante la conducta de la diputada colorada, pero insistió en la gravedad institucional del hecho.

“El contralor no puede jamás llamarle a un integrante del Congreso, menos de la Cámara de Diputados, en un momento en el que se está discutiendo iniciarle un juicio político, para amenazar o querer amedrentar respecto a la decisión que ella pudiera tener de acompañar el juicio político” Johanna Ortega, diputada del PPS.

Blanqueo y blindaje

El contralor general Camilo Benítez fue reelecto por el Congreso, de mayoría cartista, después que la CGR blanqueara el examen de correspondencia del expresidente Santiago Peña, estando este en el poder.

Peña había sido denunciado por diputados opositores por el caso Los Sobre del Poder y por la construcción de su mansión en la ladera de un cerro en San Bernardino.

El jefe de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, tras el mismo examen de correspondencia de Peña fue electo por el oficialismo como contralor general adjunto.

El cartismo dio los votos para destituir a Santiago Peña y para forzar la renuncia de el exfical general del Estado, Emiliano Rolón, sin embargo, tanto el oficialismo como la disidencia colorada acordaron blindar y proteger al contralor.