Con una fuerte caída en la recaudación respecto a noviembre de 2025, atribuida en parte al impacto financiero de la caída de Ueno Bank, la Municipalidad de Asunción, bajo la administración de la intendenta Soledad Núñez, evitará no recurrir a un préstamo de corto plazo salvo que resulte estrictamente necesario, señaló este domingo a ABC su principal asesor financiero, Stephan Rasmussen.

Caída de ingresos en Asunción por Ueno Bank, préstamo de G. 50.000 millones y recaudación de enero

Para contar con un respaldo financiero ante eventuales necesidades de liquidez en noviembre y diciembre, la comuna remitió notas a 15 bancos de plaza solicitando propuestas de tasas para una línea de crédito temporal, explicó Rasmussen a ABC.

El instrumento financiero tendría un tope de hasta G. 50.000 millones y su devolución, de solicitarse, sería fijada para el 31 de enero de 2027, fecha en la que, “con la ayuda de la ciudadanía”, la Municipalidad de Asunción contaría con mayor holgura, debido a que “enero es un mes de alta cobranza”, gracias a recaudación promedio de G. 400.000 millones.

Lea más: Agujero en Asunción: US$ 291 millones en bonos y cero liquidez

Rasmussen precisó que, aunque “la idea es no sacar” el préstamo y buscar, en lo posible, “cubrir todas las necesidades con lo que hay en caja y con lo que se viene recaudando”, pero admitió que “la situación de la recaudación también es crítica; este tema de Ueno (Bank) nos afectó bastante. Está cerca de un 20 % abajo comparado a noviembre de 2025”, indicó.

Al detallar la merma en los ingresos tributarios que recibe la institución municipal durante este mes, Rasmussen advirtió que la magnitud real del descenso interanual en los cobros incluso podría ser mayor, ya que en noviembre del año pasado la Municipalidad “cobró una tasa grande del Ministerio de Salud”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Salarios y aguinaldos en Asunción: prioridad de pagos, deuda con proveedores y falta de insumos

Rasmussen indicó que la intendenta, quien asumió hace menos de 20 días, tomó el control de las cuentas recién el viernes último, tras la firma del corte administrativo, encontrando serias limitantes que la obligan a priorizar los gastos. “Hasta ahora prácticamente no estamos pagando a ningún proveedor porque estamos priorizando todo lo que es pago de servicios personales”, dijo.

“Se pagó IPS y la caja de jubilaciones. Ahora se pagaron además los descuentos que se les hacen a los funcionarios por asociación, sindicatos y demás”, añadió. “Y todavía tenemos que pagar salarios; todavía no tenemos los recursos y ni qué decir después, para diciembre, cuando además hay que pagar alrededor de G. 47.000 millones de aguinaldo”, agregó el asesor financiero.

Lea más: Comuna de Asunción revela transferencia de inmueble a accionista de Ueno Bank

Rasmussen recordó que, según los datos del corte administrativo al 31 de octubre de 2026, la nueva gestión recibió aproximadamente G. 30.000 millones en cuentas bancarias. Ese saldo resulta insuficiente frente a compromisos mensuales rígidos para sostener la operatividad básica del municipio. A esto se suman las deudas heredadas con los proveedores, que rondan los US$ 20 millones.

“Solo al proveedor de combustible se le deben G. 30 mil millones, que son unos 10 meses de provisión, y no está liberando sino muy de a poco”, agregó. El asesor financiero indicó que las deudas alcanzan a talleres, servicios de mantenimiento, repuestos e insumos para la planta asfáltica, lo que deriva en cortes de suministro. “A todo el mundo se le debe y, obviamente, los proveedores cortan el suministro de todo”, agregó.

Deuda de bonos en Asunción: pasivo de US$ 395 millones, vencimiento de marzo e intervención

En conferencia de prensa, el viernes, la propia Soledad Núñez había confirmado un pasivo total de G. 2,3 billones (US$ 395 millones), compuesto además por US$ 135 millones de capital de bonos y US$ 156 millones en intereses acumulados.

Rasmussen recordó que, de la acumulación del vencimiento de intereses del 2025 y 2026, solo se había pagado una parte. “(Luis) Bello se comprometió a pagar G. 90.000 millones y pagaron G. 70.000 millones. Además de esos G. 20.000 millones que no se pagaron, hay un compromiso de G. 200.000 millones para marzo”.

Lea más: Soledad Núñez confirma pasivo de casi US$ 400 millones: requerirá préstamo de G. 50.000 millones para cerrar el 2026

El asesor de la intendenta señaló que se buscará renegociar plazos y tasas desde cero. “Ahí hay que diferir, conversar con ellos sobre intereses y tasas, hacer una renegociación de cero”, expresó. Al mismo tiempo, Rasmussen remarcó que “se está analizando toda la legitimidad de esas emisiones”, registradas durante la gestión del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. Los bonos fueron emitidos para obras que mayormente no fueron ejecutadas y posteriormente, el interventor Carlos Pereira confirmó un desvío de G. 512.000 millones.

“Ahí estamos entrando más a profundidad en toda la etapa de la intervención de Carlos Pereira, que estuvo ahí como intendente interviniente durante 60 días. Él había alertado un poco todas estas cosas y nos comentó que envió varias denuncias al Ministerio Público. El Gabinete está revisando todo eso de cero ahora que tenemos más acceso a la información, porque en la transición la información que teníamos era muy limitada”, agregó Rasmussen.

Irregularidades administrativas y venta de tierras municipales

El asesor de la Municipalidad se refirió también al desorden administrativo heredado de la gestión de Rodríguez y de Luis Bello, su sucesor. Citó, por ejemplo, los cobros judiciales, honorarios de abogados y manipulación informática, como uno de los principales facilitadores de la corrupción que desangra a la Municipalidad.

Lea más: El plan de Soledad Núñez para el Mercado 4 y mercados zonales: controles contra la corrupción y ofertas de fin de año

El asesor se refirió además a la transferencia de tierras municipales a accionistas del Grupo Vázquez y Ueno Bank, señalando que se revisarán todas las ventas de inmuebles municipales. La comuna también se vio afectada por el cierre de Ueno Bank, con más de G. 1.800 millones congelados en la entidad bancaria.

Soledad Núñez publicó Balance Financiero de Asunción al 31 de octubre

Este domingo, como ya lo había anunciado el viernes en conferencia de prensa, la intendenta puso a disposición de la ciudadanía el Balance Financiero al 31 de octubre de 2026, firmado por las autoridades salientes el viernes 20 de noviembre. Los datos de los documentos entraron en una etapa de revisión y se espera tener el Corte Administrativo finiquitado en el transcurso de la semana.

Este es el Balance financiero de la Municipalidad de Asunción:

Lea más: Municipalidad de Asunción: A pedido de Soledad Núñez, Contraloría ya audita uso de combustibles en 2026

El documento permite conocer la situación financiera de la Municipalidad al cierre de la administración de los intendentes colorados Óscar Rodríguez y Luis Bello y el estado de las cuentas al inicio de esta nueva gestión municipal. La publicación en el portal de la comuna es un paso hacia una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos y el ordenamiento administrativo al inicio de la gestión de Núñez.