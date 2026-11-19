La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, confirmó en conversación con ABC Cardinal que iniciarán las acciones procesales para anular la venta irregular de al menos tres terrenos municipales al Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank. La jefa comunal señaló que también investigarán la eventual destrucción o desaparición de documentos que demostrarían la responsabilidad de funcionarios municipales en el esquema.

“De los 26 inmuebles de la zona, tres de esos habían sido ya transferidos y nosotros vamos a presentar una demanda de nulidad para recuperar esos inmuebles”, afirmó Núñez. La jefa comunal confirmó además que acudirá al Registro Único Nacional (RUN) para rastrear antecedentes y documentación faltante.

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“Esta investigación ya nos dio datos bastante llamativos, primero de que hay algunas escrituras que efectivamente no estamos encontrando”, sostuvo la intendenta, quien adelantó que la asistencia del RUN les permitirá identificar rastros e impulsar las demandas y auditorías correspondientes.

Explicó que la investigación de bienes abarca al Grupo Vázquez y a otros eventuales grupos vinculados a estas maniobras. Recordó que las investigaciones internas arrancaron tras su asunción al cargo de intendenta, el 3 de noviembre, en el marco de las denuncias sobre el caso conocido como “barrio Ueno” y la situación de pobladores en La Piedad.

Auditorías por el caso Ueno Bank: sumarios y contacto con el BCP por papeles

La jefa comunal confirmó además que su administración abrió auditorías internas en la Dirección de Catastro, Secretaría General, Asuntos Jurídicos y la Junta Municipal para determinar dónde se originó el circuito. “Recordemos que las ordenanzas en Asunción establecen que la Junta Municipal es responsable del arrendamiento y la venta directa” de los terrenos municipales, explicó Núñez.

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Agregó que en las verificaciones preliminares, constataron que no se realizó la inspección ocupacional presencial en el terreno antes de emitirse los dictámenes correspondientes. “Estamos haciendo toda la investigación de dónde partió esto, qué pasos se saltaron”, remarcó.

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La intendenta destacó que su administración prevé remover, previo sumario administrativo, a los funcionarios que formen parte del esquema. “Vamos a ser implacables con este y otros casos de mal manejo de los recursos y el patrimonio que les pertenece a los asuncenos”, expresó Núñez.

Ante las informaciones brindadas por exfuncionarios del Grupo Vázquez, que hablan del retiro de documentos de la comuna, supuestamente encontrados en los allanamientos a las oficinas de Ueno, que habrían sido entregados al Banco Central del Paraguay (BCP), Núñez dijo que se pondrá en contacto con las autoridades para verificar esa denuncia.

Terrenos municipales en Asunción: así operaba el esquema con el Grupo Vázquez

En conferencia de prensa, ayer, la intendenta había confirmado que el mecanismo que afectaba a pobladores antiguos del barrio La Piedad, mediante urgimientos por presuntas deudas de arrendamiento, presiones y notificaciones de desalojo, tras lo cual aparecía un intermediario que ofrecía dinero y obtenía una tramitación expeditiva de arrendamiento y venta directa a su nombre.

Según la denuncia de la intendenta, este intermediario conseguía dictámenes favorables en la Intendencia y la Junta Municipal sin que la escritura de estos inmuebles estipulara “que el terreno no se podía vender por los siguientes 5 años”, precisó Núñez.

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Tras obtener el título o derecho, el intermediario transfería el terreno al Grupo Vázquez, grupo empresarial de Federico Miguel Vázquez Villasanti, actualmente recluido en la causa penal por el caso Ueno Bank.

El Gabinete de la intendenta informó ayer, miércoles, que se identificó que en la mayoría de los casos, la escribana que realiza los trámites de transferencia sería la misma que trabaja para Vázquez, María Teresa López de Aponte, a quien también se le solicitó informes sobre propiedades transferidas.