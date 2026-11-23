El titular del Poder Ejecutivo, Pedro Alliana, firmó hoy el Decreto N° 7258 por el cual nombra a Juan Emilio Oviedo Cabañas, como director nacional de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), en reemplazo de Claudia Lorena Franco Quevedo.

En el documento oficial se dan las gracias a Franco Quevedo por los servicios prestados al Estado. La funcionaria fue designada por el entonces mandatario Santiago Peña el 17 de agosto de 2023.

Juan Emilio Oviedo es abogado. Fue fiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público y secretario del Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercosur, con sede en Asunción.

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En junio de este año sindicatos de la Dinapi denunciaron que Claudia Franco Quevedo tenía “graves problemas de liderazgo” en direcciones estratégicas de la institución que depende de la Presidencia de la República.

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La secretaria general del Sindicato de Funcionarios de la Dinapi (Sifudinapi), Ercilia Martínez, señaló que las tres principales direcciones de la entidad continúan ocupadas por jefes interinos, sin los concursos públicos de méritos y aptitudes.

Agregó que estas personas se mantienen en sus cargos “violando normas constitucionales e incumpliendo el mecanismo obligatorio de selección previsto en la ley”, pese a que, según indicó, son puestos estratégicos, financiados con recursos del Estado.

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Consultas sobre marco regulatorio para cubrir los cargos

En su momento, Francisco Alvarenga, director Jurídico de la Dinapi se refirió a la convocatoria a concurso para los cargos de las direcciones generales técnicas. Informó que el año pasado la institución realizó una consulta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente al Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, respecto al marco regulatorio aplicable para la realización de los llamados destinados a cubrir estos tres cargos.

Refirió que esto se debe a que la Ley 4798/2012 de la creación de la Dinapi establecía un mecanismo de concurso de méritos. Sin embargo, señaló que el Viceministerio de Capital Humano dependiente del MEF, responsable de fiscalizar la implementación de la carrera del servicio civil y la formulación de la política de recursos humanos, concluyó que dicho régimen quedó parcialmente derogado con la entrada en vigencia de la Ley N.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, que de acuerdo con lo que aseguró establece un nuevo sistema de directivos públicos.

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Sin fecha para concursos

“Nosotros contamos con un dictamen emitido por el Viceministerio de Capital Humano. Esto no significa que los concursos no se vayan a realizar. Lo que nos impide es llevar adelante el proceso como institución, ya que debemos ceñirnos al mecanismo o reglamento de selección que ellos emitirán. Aún no sabemos en qué fecha, pero entendemos que será en la brevedad”, expresó Francisco Alvarenga.

El funcionario añadió que existe la necesidad de realizar la convocatoria y recordó que la nueva Ley del Servicio Civil establece que el Ministerio de Economía es la institución responsable de emitir la reglamentación correspondiente.