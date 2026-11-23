En una reacción a declaraciones hechas el pasado fin de semana por el ex intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto (Yo Creo), virtual precandidato opositor a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2028, la senadora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) generó polémica y fue acusada de tener una actitud discriminatoria hacia habitantes de las zonas fronterizas de Paraguay.

En momentos en que la oposición aún no ha definido cómo se presentará a las próximas elecciones generales, Prieto causó un revuelo en la oposición luego de afirmar el pasado fin de semana que el PLRA tendrá que “alinearse” a su proyecto político para tener “un pequeño espacio de poder” luego de los comicios de 2028.

En un mensaje publicado en redes sociales ayer, domingo, la senadora Amarilla calificó a Prieto como un “fronterizo ‘koygua’, resentido, mediocre insuperable” y un “don nadie descastado”.

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“No te equivoques, sos una parodia, un remedo de político, el Partido Liberal puede perder muchas elecciones más, pero siempre será una fuerza política infranqueable, fuerte, clara y digna”, escribió la legisladora liberal.

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“El Palacio de López no es para fronterizos petulantes”

Calificó al exintendente de Ciudad del Este como “incauto, ingenuo en tu soberbia, mareado por la gloria que nunca te va llegar” y agregó que el Palacio de López “no es para fronterizos petulantes de poca monta”.

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Luego de las críticas que le valió esa publicación, en particular por el uso aparentemente despectivo del término ‘fronterizos’, la senadora publicó ayer un segundo mensaje en Facebook:

“Pero leyeron la segunda palabra y ya están armando en escándalo!!!! Borro fronterizo y lean el resto!!! Que pesados!!! No es insulto fronterizo!! Ya cálmense!!! Y el problema es con él no con Uds! Mi esposo era re fronterizo! De Bella Vista Norte y amo esa ciudad y su gente! Lean el resto y paren con victimizarse ustedes! Esto es contra Prieto!!! (sic)”, reza la segunda publicación.

“La idiosincrasia del fronterizo”

En declaraciones a medios de comunicación este lunes, la senadora Amarilla volvió a referirse a su uso del término ‘fronterizos’, afirmando que “no se entendió mi concepto”.

Argumentó que, de forma similar a como “el asunceno cree que es el centro del mundo”, “la idiosincrasia del fronterizo tiene una vista solo del río Paraná para el norte”.

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“Tienen un estilo de vida misturado con Brasil que no va a entender el resto del país ni ellos al resto del país, Prieto es así”, agregó.