En momentos en que la oposición aún no ha definido cómo definirá a sus candidatos para las próximas elecciones generales, el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto (Yo Creo), señalado como uno de los virtuales precandidatos opositores a la Presidencia de la República, causó revuelo en la oposición luego de afirmar el pasado fin de semana que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el mayor partido opositor de Paraguay, tendrá que “alinearse” a su proyecto político para tener “un pequeño espacio de poder” luego de los comicios de 2028.

En un mensaje publicado en redes sociales ayer, domingo, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) respondió calificando a Prieto como un “fronterizo ‘koygua’, resentido, mediocre insuperable” y un “don nadie descastado”, agregando que el Palacio de López “no es para fronterizos petulantes de poca monta”.

En declaraciones hechas este lunes a medios de comunicación en el Congreso Nacional, la senadora Amarilla se ratificó en sus críticas al ex jefe comunal esteño, afirmando que Prieto ganó la Intendencia de Ciudad del Este con apoyo de “la mano de obra barata” del Partido Liberal.

“¿Qué nos hace perder una vez más?"

Dijo rechazar rotundamente la idea de que el PLRA acompañe un proyecto presidencial para 2028 que tenga a Prieto como líder y que si el Partido Liberal decide ir por ese camino “va a tener mi voto en contra”.

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“Es mejor perder con dignidad, una vez más, que irnos con cualquier atolondrado que mide bien”, subrayó. “¿Cuánto tiempo creen que va a durar el gobierno de una persona sin estructura moral como es Prieto?”

“¿Qué nos hace perder una vez más? Cinco años no es nada cuando se escribe la historia de la República, más peligroso es tenerlo a Prieto”, insistió.

Calificó a Prieto como una persona “sin conocimientos más que los que le pudo dar la mediocre educación paraguaya del interior” y como “una víctima de la educación paraguaya”.

“Profunda reflexión” dentro del PLRA

La senadora Amarilla dijo que su partido se encuentra en un momento de “profunda reflexión” sobre el proyecto electoral para 2028 y señaló que el PLRA tiene candidatos viables para la Presidencia.

“No sé cómo amaneció el partido hoy, ayer estaba todo el mundo muy golpeado, supongo que va a haber reuniones en el trascurso de la semana”, dijo.

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Opinó que la popularidad de la que goza Prieto no garantiza que este “vaya a ser presidente de la República y mucho menos un buen presidente”.

Finalmente, opinó que detrás de su figura puede haber “mano colorada” en una intención del Partido Colorado de utilizarlo para dividir a la oposición de cara a las elecciones.