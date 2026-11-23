El presidente del Comité Liberal de San Juan Bautista y concejal departamental de Misiones, Augusto Galeano, calificó de desafortunadas las declaraciones del líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto. El candidato a la Presidencia de la República y exintendente de Ciudad del Este dijo que “van a tener que venir con nosotros si quieren tener un pequeño espacio de poder, van a tener que estar acá alineados”.

Galeano dijo que esas expresiones no deben convertirse en un obstáculo para la construcción de una alianza opositora con miras a las elecciones generales de 2028.

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Galeano manifestó que los dichos de Prieto tocaron el orgullo de los liberales y generaron malestar dentro del partido, especialmente en un momento en que existen diferentes posturas sobre quién debe encabezar la chapa presidencial.

No obstante, consideró que es necesario actuar con madurez y tolerancia. “No me agradó la declaración de Miguel Prieto, pero no por eso voy a tirar la toalla. Vamos a seguir pregonando la unidad, trabajando por la unidad”, expresó.

Agregó que el objetivo debe ser conformar una sola chapa presidencial y lograr también candidaturas de consenso para la Gobernación de Misiones y otros cargos electivos.

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En cuanto a la disputa por la candidatura a gobernador de Misiones, Galeano celebró que existan varios dirigentes interesados en competir y señaló que todavía no es momento de definir un consenso.

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Entre los nombres que suenan figuran el exintendente liberal de Villa Florida y exdiputado Asa González, además del actual diputado Arnaldo Valdez. Galeano reconoció las aspiraciones de ambos, pero confirmó que está trabajando por la precandidatura de González, a quien considera una figura con capacidad de articulación y diálogo con los distintos sectores políticos.

El dirigente liberal mencionó que la definición deberá darse después de que los aspirantes recorran los distritos, dialoguen con la ciudadanía y demuestren su capacidad de convocatoria.

“Llegado el momento, nos sentamos a hablar y establecemos los mecanismos para poder definir e irnos sobre el mejor posicionado”, afirmó. Galeano insistió en que la prioridad debe ser construir una gran alianza opositora para llegar al gobierno en 2028.