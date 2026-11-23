El diputado Raúl Benítez (independiente) presentó el proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a disponer de inmediato, en virtud del artículo 238, numeral 6, de la Constitución Nacional y en concordancia con el artículo 6º del Decreto N.° 4561/2010, la remoción de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz. El pedido es ante la grave falta de diligencia, omisión de funciones y pérdida de confianza pública evidenciadas en el marco de la crisis financiera y resolución de Ueno Bank.

El legislador informó en su cuenta de X que el proyecto de resolución lo presentará mañana en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. “Mañana (martes) tratamos en sesión de diputados el proyecto que insta al Ejecutivo a destituirla. No bastaron sus chats con Lalo Gómez (diputado cartista asesinado en un operativo policial en 2024 en su residencia en Pedro Juan Caballero) sino también ha quedado claro su papel de protección en el tema Ueno Bank y empresas vinculadas”, manifestó el legislador opositor.

Tras la intervención de Ueno Bank y la destitución del entonces presidente Santiago Peña por mal desempeño de funciones por su vinculación en la caída de la entidad financiera del grupo Vázquez, la titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, fue muy cuestionada. Entre los argumentos de la oposición en el Legislativo se encuentra que no alertó las operaciones sospechosas de posibles casos de lavado de dinero, entre otros.

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Argumentos del pedido

En su proyecto, el diputado Raúl Benítez señala que el desempeño de la conducción de la Seprelad debe “evaluarse mediante trazas administrativas y analíticas verificables, exigiendo constancias sobre qué reportes ingresaron, qué ampliaciones se solicitaron, qué análisis de vínculos se ejecutaron y qué informes de inteligencia fueron remitidos a la Fiscalía o al BCP, sin necesidad de vulnerar la reserva legal que protege el contenido de los reportes”.

El documento indica que conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley N.° 1015/1997 y el artículo 6º del Decreto Reglamentario N.° 4561/2010, la titular de la Seprelad tiene rango de Ministra del Poder Ejecutivo, depende directamente del Presidente de la República y “es responsable por la conducción y eficacia de la institución, siendo facultad exclusiva del Presidente disponer su libre remoción en virtud del artículo 238, numeral 6, de la Constitución Nacional”.

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“La falta de transparencia, diligencia y respuestas verificables sobre la actuación preventiva de la Seprelad compromete la credibilidad del sistema financiero y justifica que el Poder Ejecutivo evalúe y disponga la remoción inmediata de su titular, Lic. Liliana Alcaraz, conforme al artículo 128 de la Constitución Nacional que consagra la primacía del interés general”, consigna el proyecto,