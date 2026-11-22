Según el relato de Julio Rey, en mayo del 2025, el propio Miguel Vázquez -ex-CEO y exvicepresidente primero de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez- le avisó vía telefónica que esa noche “iba a ir su vehículo a llevar algo al banco”. Y que avisara al director de seguridad, Rubén González.

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Ese “algo” mencionado por Vázquez era dinero en efectivo. Rey precisó que se trataba de 17 millones de dólares y 17 mil millones de guaraníes, supuestamente cobrados a tres empresas por créditos impagos. La tarea de contabilizar todo eso le tomó un día entero al área correspondiente.

“Lo llamativo de estos recibos es que son con numeración consecutiva y de tres empresas diferentes de algo conocido como cartera muerta, que son documentos con los que se intentó justificar el dinero con el cual fueron adquiridos CDA en el año 2025 por el Grupo Vázquez y que ahora en el 2026 se pretendía capitalizar el banco con esos CDA de Operaciones crediticias por millonario valor sin garantías”, resaltó Rey al Ministerio Público.

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Complicidad de la Seprelad

Una vez conocida y viralizada esta declaración, el abogado Ezequiel Santagada expresó a través de su cuenta de X sus dudas acerca de cómo esto no pudo levantar las alarmas en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

“No se habla de Liliana Alcaraz (la ministra-secretaria), pero evidentemente la @SepreladUIF fue ciega, sorda y muda. Movieron sumas siderales en efectivo, pero para ellos estuvo tudo bem, tudo ótimo”, cuestionó el magistrado.

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Esta situación ahonda en gravedad ya que Paraguay continúa con el seguimiento de la cuarta evaluación mutua de Gafilat para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También genera preocupación ya que se está entrando en fase de preparación pata la quinta evaluación que debe darse entre 2030 y 2031.

Piden su destitución

En un comunicado del 18 de noviembre de 2026 firmado por su presidente, Fabio Almada Duarte, el Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay (CADEP) pidió al presidente Pedro Alliana la destitución inmediata de Alcaraz por supuesta falta de diligencia, inoperancia y pérdida de confianza pública.

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El gremio cuestiona la “pasividad e inacción” de la institución frente a los recientes escándalos financieros y de presunta corrupción vinculados a la administración de Santiago Peña y al caso Ueno Bank.

La DNIT tampoco dijo nada

El cuestionamiento de Santagada fue recogido en la misma red social por la también abogada Cecilia Pérez Rivas quien cuestionó el silencio de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a cargo de Óscar Orué, sobre todo ante la cartera muerta con los recibos con numeración consecutiva y de tres empresas diferentes.

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“Recibos comunes para justificar sumas multimillonarias, facturas a nombres de terceros. ¿Será que esa última fiscalización de la ex familia presidencial incluye la estancia de la empresa de forrajes? Espero que no me imputen por decir esto”, dijo la exministra de justicia sobre las supuestas facturas por forraje emitidas por una empresa vinculada a Francisco Peña Palacios (otro de los hermanos del expresidente Santiago Peña) para el Grupo Vázquez.

“Delirio colectivo”

El exvicepresidente de Ueno Bank relató al Ministerio Público que la situación real de la empresa bancaria empezó a documentarse en octubre de 2025, tras recibir un correo con un documento adjunto titulado “Delirio Colectivo” en donde se enumeraban todas las falencias e irregularidades, además de posibles soluciones para evitar el colapso que finalmente se terminó dando a principios de este mes.