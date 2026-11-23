Según Alcides Riveros, presidente del PLRA, dentro de la oposición se debe competir bajo “reglas abiertas” y estas deben ser respetadas por todos en lo que refiere a las candidaturas. “Claro que cada candidato tiene la posibilidad de decir qué quiere ser y cuál es la mejor candidatura”, precisó.

De igual manera, enfatizó que se debe jugar “abierto” y esto implica que hay que “respetar las otras candidaturas”, incluso por más pequeñas de que estas puedan llegar a ser.

También señaló que la ciudadanía demanda propuestas capaces de resolver problemas concretos y por esto, la oposición debe articular un plan confiable y respaldar de manera conjunta a una figura elegida mediante “elecciones democráticas”.

Ante la consulta sobre Miguel Prieto y un posible liderazgo suyo, Riveros aseguró que el PLRA continuará dentro de la mesa de la oposición. “Estamos seguros de que vamos a lograr construir esa unidad; yo creo que el que salga de la mesa de la oposición, va a ser un factor divisorio para la oposición”, citó.

Lea más: Lo que explicó Miguel Prieto sobre el video que generó molestias en el PLRA

Situación del Partido Colorado

Sobre el Partido Colorado, el presidente del PLRA evitó “opinar mucho”, pero sí apuntó que la Asociación Nacional Republicana (ANR) haría esfuerzos “hasta el último día” en su unidad para volver a ser Goberno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No creo en los Reyes. Hay que mantener la madurez política; yo puedo ser muy popular, que todo el mundo quiera votar por mí, pero nunca nadie llegó solamente siendo popular, Se necesita siempre estructura, territorio y pueblo”, comentó a la 1020 AM.

Lea más: Ganarle a la ANR será fácil y los liberales tendrán que alinearse, dice Miguel Prieto