En la mañana de este lunes, tras salir de Tribunales, Miguel Prieto, aspirante a candidato a la Presidencia de la República por el partido Yo Creo, se refirió respecto a sus dichos en un video donde sostuvo que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) debía alinearse a su proyecto, indicó que fue sacado de contexto y que están muy a la defensiva.

“Lastimosamente sacaron el video de contexto y muchas personas se ofendieron, están muy muy a la defensiva”, aseveró.

Asimismo, relató que con su equipo político habían participado de un seminario de anticorrupción, por lo que en el video puede notarse cuando se refiere cómo y con qué equipo buscará llegar al Ejecutivo. Dijo además que no tolerará que su equipo e incluso el PLRA -en caso de sumarse eventualmente a su proyecto- se beneficien por medio de un cargo público.

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“Estuvimos en un seminario, hablando de la corrupción, estuvimos hablando de la corrupción interna dentro de nuestro propio equipo político. Creo que en mi página oficial de Tik Tok está el video completo en donde hablamos cómo quiero llegar a la Presidencia de la República y cómo quiero que llegue mi equipo a la Presidencia de la República; quiero un equipo que no se esté en enriquecimiento por y para la ciudadanía, en ese orden de cosas también nombré al Partido Liberal, en caso de que lleguemos con ellos para que también estén alineados con eso. Cortaron 25 segundos el video; pueden verlo, tranquilamente se van a dar cuenta del contexto real del video”, afirmó.

“Es natural que ellos estén enojados”

En este contexto, precisó que es natural que estas expresiones molesten a otros partidos, ya que cada uno buscará llegar a la Presidencia de la República.

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“Es natural que ellos estén enojados; esta es una puja, yo quiero ser presidente de la República y compañeros, amigos del PLRA, también quieren llegar a la Presidencia de la República. Es natural que haya personas ofendidas; los espacios de poder no se regalan, se conquistan. Esto es natural; en todos los países democráticos del mundo hay conflictos, hay peleas y después vamos seguir conversando y alineando”, reiteró.

Consideró que tener este tipo de pensamientos no debería ser motivo de enfado, ya que cada partido tiene la libertad de aspirar a gobernar.

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“Nosotros pregonamos que tenemos que llegar a la Presidencia de la República y yo no salgo con un comunicado ofendido cuando escucho que un líder del Partido Liberal dice que nosotros tenemos que llevar adelante la chapa o tampoco me ofendo cuando un líder del Partido Colorado dice que ellos tienen que llegar a la Presidencia de la República”, sostuvo.

División en la oposición

Ante el escenario de inestabilidad en el cual se encuentra la Asociación Nacional Republicana (ANR) por el caso Ueno Bank, vinculado directamente a una gestión de su partido, Prieto señaló que no es un buen momento para una división en la oposición.

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“Yo creo que no conviene (la división en este momento a la oposición), pero qué puedo hacer en este momento, callarme, reflexionar un poco, reunirme con mi equipo y buscar seguir avanzando. Nosotros tenemos derecho a reunirnos y hablar tranquilamente como equipo político”, remarcó.

Finalmente, adelantó que buscarán espacios de diálogo para consensuar, pero que de momento, su prioridad es demostrar su inocencia y salir libre de las causas abiertas en su contra.