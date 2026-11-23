A través de un pronunciamiento, las Mujeres Liberales Autoridades del PLRA expresaron su preocupación por los dichos de Miguel Prieto, a quien acusaron de referirse de manera irrespetuosa y despectiva al pretender reducir la “trayectoria, la fortaleza y la dignidad” de la agrupación a la búsqueda de un “pequeño espacio de poder”.

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Las dirigentes señalaron que los dichos del exintendente esteño constituyen una falta de respeto no solo hacia el partido, sino también hacia miles de hombres y mujeres que, “a lo largo de la historia, han entregado su esfuerzo, compromiso e incluso sus vidas en la defensa de la democracia, las libertades públicas y los derechos ciudadanos en nuestro país”.

Vea el video con las expresiones de Prieto:

¿Por qué el PLRA rechaza ser tratado como un instrumento electoral?

Igualmente, remarcaron que el PLRA no es un instrumento circunstancial ni una estructura creada al solo efecto de coyunturas electorales. “Es una institución política centenaria, protagonista de las más importantes luchas democráticas del Paraguay y referente permanente en la construcción de una República más justa, plural y participativa”, aseveraron.

Por ello, las liberales manifestaron su rechazo a cualquier intento de “minimizar el papel que ha desempeñado nuestro partido en la vida nacional”.

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¿Qué exigen las dirigentes liberales para lograr la unidad opositora?

En el marco de las negociaciones para conformar una chapa presidencial opositora unitaria, advirtieron que la participación política no puede construirse sobre la descalificación ni el menosprecio hacia quienes contribuyeron al fortalecimiento de la democracia paraguaya.

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“Exhortamos al señor Miguel Prieto a mantener un debate político serio, respetuoso y basado en propuestas, reconociendo la historia, la representatividad y el aporte de todas las fuerzas democráticas del país”, indicaron. “Nuestro compromiso es con el Paraguay, no con cuotas de poder”, concluyeron. Comunicado Mujeres Liberales Autoridades del PLRA.

PLRA sin paridad

La principal lucha de las mujeres liberales dentro del PLRA fue la paridad (50% hombres y 50% mujeres) en las listas para cargos plurinominales (concejalías, diputación y senaduría). Fue adoptada en 2022, se puso en práctica en las elecciones generales de 2023 y fue derogada en una Convención partidaria en 2025 estableciendo una reducción a un mínimo del 20% de participación mínima.