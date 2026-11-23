Los nuevos intendentes de Paraguarí y San Roque González de Santa Cruz, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR) y Gustavo Brítez (ANR), respectivamente, solicitaron auditorías de las gestiones de sus antecesores. En ambos casos buscan conocer la situación en que recibieron las municipalidades.

En Paraguarí, a pedido del intendente Galeano Zacarías, la Junta Municipal aprobó por mayoría una auditoría externa para aclarar supuestas irregularidades, entre ellas obras inconclusas, falsificación de documentos públicos y falta de documentación que respalde millonarias inversiones.

La auditoría abarcará el periodo 2021-2026, correspondiente a la gestión del exintendente Marcelo Simbrón (ANR).

Votaron a favor de realizar la auditoría los concejales colorados Blas Melgarejo (presidente), Gloria Núñez, Gustavo López, Gloria Arce, César Giménez, Emilio Arce, Sara Devigile, Balbina Ibarra, Ricardo Ramírez y Víctor Paredes. El edil Luis Almada se abstuvo y Tomás Duarte (PLRA) estuvo ausente.

El edil Emilio Arce (ANR), quien presentó la moción, respaldó la postura del intendente. Señaló que, junto con otros concejales, acompañó la verificación de una cocina-depósito del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada de Paraguarí.

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La obra está inconclusa, pero cuenta con recepción definitiva. La inversión fue de G. 87.468.342, con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), y fue adjudicada a Giovanni Construcciones, cuyo representante legal es Juan Antonio Giovanni Vega.

También se constató otra obra inconclusa y abandonada de empedrado en la compañía Cerro León. La construcción debía tener 243 metros lineales, con una inversión de G. 265.438.446. Los trabajos fueron adjudicados a AGT Consultora y Constructora, representada por Armín Elixeno González Torres.

La obra tenía que haber concluido en mayo de 2025. Sin embargo, no se terminó y, llamativamente, la Municipalidad cuenta con un certificado de recepción definitiva con fecha 9 de mayo de 2025.

El concejal César Giménez (ANR) acompañó la moción del edil Arce y explicó que se quiere conocer la situación en que se recibió la administración de la anterior gestión.

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Dijo que, mediante la auditoría, se podrían detectar posibles irregularidades y deslindar responsabilidades. Además, se busca proteger el patrimonio municipal y ofrecer la transparencia que merece la ciudadanía.

Piden a la Contraloría auditar gestión de dos exintendentes

El intendente Gustavo Ariel Brítez (ANR) solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría financiera y administrativa, así como una fiscalización especial inmediata de los ejercicios 2021 al 2026.

El pedido, dirigido al contralor Camilo Benítez Aldana, abarca las gestiones de Emanuel Morán (Alianza), de noviembre de 2021 a julio de 2026, y de Irene Aguilera (ANR), del 7 de julio al 3 de noviembre de 2026.

Brítez busca conocer la situación financiera, presupuestaria y patrimonial de la comuna, así como las deudas, obligaciones pendientes, contrataciones y obras ejecutadas o inconclusas. También pide revisar el uso de royalties, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y, desde 2023, Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae).

El actual intendente, Brítez, solicitó que la auditoría se realice a la brevedad y que, de detectarse irregularidades, se adopten las medidas legales correspondientes.

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La nota fue recibida por la CGR el 20 de noviembre, a las 10:41, y quedó registrada como expediente Nº 2026-14001001-015853, con prioridad normal y clasificación pública.