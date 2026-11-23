La semana pasada se hizo pública la declaración brindada al Ministerio Público por Julio Rey Fernández, exvicepresidente segundo de Ueno Bank detenido – junto con los demás miembros del directorio de ese banco – e imputado por supuesta lesión de confianza tras el colapso de esa entidad bancaria y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

En su declaración, Rey Fernández afirmó que la empresa Comitia Paraguay S.A., a la que fue adjudicado – en consorcio con la firma Magic Software Argentina (MSA) - el contrato de arrendamiento de las máquinas de votación utilizadas en las últimas elecciones municipales y que serán empleadas en los comicios generales de 2028, “realiza pagos” a Itti, una firma de “soluciones tecnológicas” que formaba parte del Grupo Vázquez, “por la adjudicación de esas máquinas”.

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Rey Fernández no entró en más detalles sobre la naturaleza de esos supuestos pagos de Comitia a Itti.

“Ninguna vinculación” con Grupo Vázquez

El pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) – presidido por Jorge Bogarín González - emitió un comunicado en el que niega haber tenido conocimiento sobre esos presuntos pagos y agrega que Comitia negó haber tenido participación societaria en el Grupo Vázquez o en sus empresas vinculadas.

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Según el TSJE, Comitia informó que solo contrató una póliza de seguros para el transporte de las

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En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el ministro del TSJE Jaime Bestard enfatizó que el Tribunal Electoral no tiene ni nunca ha tenido “ninguna vinculación” con el Grupo Vázquez, agregando que la institución ni siquiera tuvo cuentas en Ueno Bank.

“Tenemos absoluto cuidado en mantener nuestra credibilidad y la confianza que hemos ganado”, dijo Bestard. “El TSJE ha tomado mucho cuidado en mantener su independencia”.

MSA-Comitia, de descalificada a adjudicada

En marzo de 2025, el TSJE hizo un llamado licitatorio para la compra de máquinas de votación por un valor estimado en 93 millones de dólares. El consorcio MSA-Comitia fue uno de los tres oferentes, junto con el consorcio Paraguay Democrático y la firma coreana Miru Systems.

Ueno Bank aprobó una línea de crédito de 14 millones de dólares para el respaldo financiero de la oferta de MSA-Comitia.

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Luego de varias controversias y denuncias de supuesto direccionamiento, el TSJE resolvió cancelar el llamado para la compra de las máquinas y abrió en noviembre de 2025 un llamado para el arrendamiento de las máquinas.

MSA-Comitia - que había sido descalificada del llamado anterior por no cumplir ciertos requisitos técnicos - fue la única firma que presentó una oferta en ese segundo llamado, que finalmente le fue adjudicado. Se denunció que las exigencias técnicas para el contrato fueron disminuidas en el segundo llamado para que estas se ajusten a las capacidades de MSA-Comitia.

Bestard admitió que las exigencias técnicas para la provisión de las máquinas eran “mucho más altas” en el primer llamado porque “se trataba de comprar la tecnología con una proyección de al menos 10 años”. Añadió que eventualmente el TSJE decidió que sería mejor alquilar las máquinas para “simplificar el proceso” y previendo la posibilidad de eventuales cambios legislativos al sistema electoral.

“No podemos cómo va a estar conformado el Congreso en 2028, ¿cuál es el sentido de arriesgarnos a comprar la tecnología por 10 años?”, argumentó.

Itti quiso participar

Bestard describió el proceso licitatorio como “conflictivo” y agregó que “nosotros nos plantamos y tuvimos momentos desagradables con gente que sugería tirar influencias a tal o cual grupo”.

Recordó que Itti fue una de las empresas que expresó interés en participar del primer llamado licitatorio, el de la compra de máquinas, en consorcio con Miru Systems.

“Eso por suerte no salió”, dijo “Tuvimos el cuidado de no caer en ningún vínculo con ninguna empresa que pudiera generarnos dependencia”.