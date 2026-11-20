En un escueto comunicado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) intentó aclarar que no mantiene ni ha mantenido vínculo contractual alguno con la empresa Itti. Este último es el brazo tecnológico del Grupo Vázquez, matriz de Ueno Bank que acaparó fondos públicos y dinero de ahorristas mediante la injerencia del expresidente de la República, Santiago Peña.

Desde el organismo electoral respondieron así a las afirmaciones de Julio Daniel Rey Fernández, procesado en la causa conocida como caso Ueno Bank, sobre una supuesta vinculación de dicha firma con el arrendamiento de las máquinas de votación.

¿Cuál es el vínculo entre el Grupo Vázquez, Ueno y la proveedora de máquinas de votación?

Las autoridades de la Justicia Electoral indicaron que solicitaron a Comitia, empresa proveedora del servicio de arrendamiento de los equipos, un informe sobre la eventual existencia de nexos con Itti.

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Según el TSJE, en su respuesta Comitia manifestó “que no tiene ni ha tenido participación societaria en el Grupo Vázquez ni en sus empresas vinculadas”. Asimismo, señalaron que la firma “aclaró que contrató los servicios de Ueno Seguros exclusivamente para brindar cobertura al transporte de las máquinas de votación, conforme a las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)”.

Sin embargo, el estudio jurídico Gross Brown —cuyo socio principal es Eduardo Gross Brown Costa, director suplente de Ueno Bank y director de Ueno Casa Bolsa— figuró como representante legal del consorcio Comitia-MSA.

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Finalmente, el TSJE ratificó en su comunicado que el proceso de arrendamiento de las máquinas de votación se desarrolló conforme a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, y reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la institucionalidad de los procesos electorales.

¿Qué declaró el exdirectivo de Ueno Bank sobre las transferencias por las máquinas de votación?

Según consta en el acta fiscal, Rey Fernández señaló de manera explícita que existe participación del holding empresarial en la provisión de los equipos electorales. “Asimismo, quiero manifestar que las máquinas de votación, yo sé que hay una participación del Grupo Vázquez, no sé en qué medida, pero se puede verificar que la empresa Comitia realiza pagos a Itti por la adjudicación de esas máquinas”, declaró el exdirectivo ante los investigadores.

¿Por qué se cuestiona la adjudicación de las máquinas de votación a Comitia?

La declaración de Rey Fernández cobra relevancia en medio de los fuertes cuestionamientos que rodean al proceso de contratación de las máquinas de votación para la Justicia Electoral. De acuerdo con un informe técnico sobre el llamado, la firma Comitia, única oferente presentada en la convocatoria, incumplió un total de 26 pruebas de funcionalidad y garantía de datos.