En declaraciones a medios de comunicación este martes en el Congreso Nacional, la senadora Blanca Ovelar (ANR, Partido Colorado) calificó como “absolutamente absurdo” el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad por parte del expresidente Santiago Peña contra el proceso de juicio político que lo removió de la Presidencia de la República el pasado 6 de noviembre.

La acción de inconstitucionalidad presentada en nombre del expresidente Peña por su abogado, Ricardo Preda, alega que garantías constitucionales como el derecho al debido proceso del expresidente Peña fueron violentados, argumentando que el Senado no dio tiempo suficiente al exmandatario para que este prepare una defensa adecuada para el juicio político y que la acusación de mal desempeño de funciones no fue debidamente probada, entre otros argumentos.

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“Tiene derecho a hacer todos los planteamientos que quiera, pero es absolutamente absurdo”, dijo la senadora Ovelar, parte de la bancada disidente de la ANR en la Cámara Alta del Congreso.

Destitución, imputación e investigación

El Senado destituyó a Peña por unanimidad al considerar que este, como presidente de la República, tuvo responsabilidad política por la crisis bancaria y laboral que generó el colapso de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez, luego de que el Banco Central del Paraguay determinara que el banco se volvió insolvente, en parte debido a que habría concedido de forma irregular créditos a empresas de su propio grupo empresarial.

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El expresidente Peña fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025 y, durante su gobierno, tanto el banco como su matriz corporativa registraron un enorme crecimiento, captando grandes depósitos de fondos estatales y contratos con el Estado paraguayo.

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Momentos después de su destitución, el expresidente Peña fue detenido y el Ministerio Público lo imputó por los supuestos delitos de lesión de confianza, administración en beneficio propio y asociación criminal.

Juicio político es “inapelable” e investigación de Fiscalía debe incluir a exprimera dama, dice Ovelar

La senadora Ovelar opinó que la destitución de Peña es “inapelable” y agregó que las revelaciones que han surgido en las últimas semanas de la investigación del Ministerio Público desvelan que “estamos ante un esquema criminal del Presidente de la República y toda su familia para esquilmar recursos de todo el país, sus habitantes y las instituciones”.

“Hemos tenido malos presidentes, pero un delincuente así todavía no hemos tenido”, subrayó.

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La senadora Ovelar opinó que la investigación -que ya alcanzó a un hermano del expresidente, Francisco Peña-, debe incluir también a la exprimera dama Leticia Ocampos.

“Ella formaba parte del esquema”, dijo.