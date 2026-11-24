Esta mañana, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) denunció ante el pleno de la Cámara Baja que el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos firmó un millonario contrato laboral con el Grupo Vázquez tras dejar el ministerio, mientras paralelamente seguía siendo miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. Durante su gestión, Fernández había autorizado el depósito de dinero público y de fondos de jubilados en Ueno Bank.

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¿Por qué Gustavo Leite exige a la Fiscalía imputar al exministro de Economía?

Ante esta revelación, el senador Gustavo Leite (ANR, HC) urgió al Ministerio Público a procesar al colaborador del expresidente Santiago Peña. El parlamentario es una de las principales voces dentro del oficialismo, ya que durante su gestión como embajador ante Estados Unidos denunciaba coimas en el gobierno de Peña y se mantuvo leal a Horacio Cartes durante el breve surgimiento del “peñismo”.

“Siempre lo dije: ante las pruebas, la Fiscalía y luego la Justicia no tienen excusas y deben actuar decididamente”, expresó en un claro mensaje dirigido a la fiscala general del Estado, Alba Cantero.

¿Cuál es el vínculo entre los fondos públicos, Itaipú y Ueno Bank?

En un posteo en sus redes sociales, Leite señaló que tras la denuncia pública y la divulgación del contrato de Fernández Valdovinos con el Grupo Vázquez, surgen interrogantes que exigen respuestas inmediatas.

“¿Cómo explica la persona de confianza de Peña que, tanto desde el MEF como desde Itaipú, donde fue consejero, se hayan depositado recursos en el banco del grupo que lo habría contratado como asesor?” Gustavo Leite.

¿Qué exige el cartismo a la fiscala general Alba Cantero?

Añadió que estos documentos recién comienzan a salir a la luz y sostuvo que, por ende, tanto la Fiscalía como la Justicia deben ser “implacables”, estar a la altura de las circunstancias y “responder a un pueblo estafado e indignado”.

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“Es hora de terminar con los privilegios, sin excepciones, y materializar una verdadera lucha contra la impunidad en el Paraguay. ¡O cambiamos o nos cambian!” Gustavo Leite.

Así lo sentenció el parlamentario, sin aclarar si su advertencia apuntaba a la ANR con miras a las elecciones generales del 2028 o a Cantero al frente del Ministerio Público, quien asumió tras la renuncia de Emiliano Rolón.