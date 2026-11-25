El expediente fue ingresado para su tratamiento “sobre tablas”, pero la rabona cartista dejó la sesión sin quórum y el análisis quedó postergado.

Se trata de una iniciativa fue impulsada por el senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista, junto con sus colegas Lizarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Galaverna y Dionisio Amarilla (liberocartista).

Lea más: Edil investigado por supuesto estupro y paternidad con una adolescente de 15 años

Se trata del proyecto de ley “que modifica los artículos 137 y 138 de la Ley N.º 1160/97 ‘Código Penal’”.

Qué establece la ley vigente y cuáles son las nuevas penas por estupro

Actualmente, la normativa dispone que si un hombre mantiene relaciones sexuales con una adolescente de entre 14 y 16 años deberá pagar una multa. En el caso de una relación homosexual, la sanción se eleva hasta dos años de cárcel o multa.

Con esta propuesta se pretende eliminar las multas, ampliar la franja de protección hasta los 17 años y fijar una condena de hasta dos años de privación de libertad. Además, se suprime el inciso que prescinde de la pena cuando el autor es menor de edad, por lo que un adolescente también podrá ser juzgado por este hecho punible.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reforma mantiene una redacción sexista

Pese a los cambios planteados, el proyecto mantiene la redacción sexista del texto original: la normativa solo penaliza a hombres heterosexuales y homosexuales, o a mujeres homosexuales, dejando fuera del alcance penal a las mujeres adultas que mantengan relaciones sexuales con adolescentes varones.