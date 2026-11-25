El exintendente municipal de Pilar Fernando Ramírez (ANR) salió al paso de las publicaciones que se viralizaron este miércoles sobre el rechazo del Banco Continental a una solicitud de crédito de la Municipalidad, debido a que la institución figura en Informconf por una obligación financiera que registra más de 90 días de mora.

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A través de una nueva publicación en su cuenta de Facebook, Fernando Ramírez sostuvo que la situación económica y financiera de la Comuna ya había sido advertida durante su administración y comunicada a las autoridades entrantes, encabezadas por el actual intendente, Emanuel Cuevas (ANR).

El exjefe comunal recordó que en su informe final de gestión había detallado una serie de compromisos pendientes con diferentes instituciones, entre ellos una deuda con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por G. 2.346.300.695, de los cuales, según indicó, se habían abonado G. 458.687.804.

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También mencionó una obligación con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) por G. 1.226.360.199, además de otros compromisos correspondientes a ejercicios anteriores.

Según el balance general al cierre del ejercicio del 31 de octubre de 2026, las obligaciones financieras y administrativas detalladas en su informe superaban los G. 8.245 millones.

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Ramírez señaló igualmente que la Municipalidad contaba con cuentas por cobrar correspondientes al ejercicio 2026, por un monto de G. 5.374 millones, cuyo ingreso estaba previsto a partir de enero de 2027.

Sin embargo, también había compromisos obligados pendientes de pago para noviembre de 2026. Entre ellos citó G. 1.280 millones en servicios personales, que incluyen salarios, jornales, dietas de concejales, aportes a la caja de jubilaciones, honorarios y bonificaciones.

A esto se sumaban G. 335 millones por servicios no personales, principalmente contratación y mantenimiento de maquinarias y vehículos, además de G. 1.505 millones en otros bienes y servicios y transferencias a diferentes instituciones.

El total de estos compromisos pendientes, según su publicación, ascendía a G. 3.448 millones.

Deuda bancaria y presencia en Informconf

Uno de los puntos centrales de la aclaración del exintendente tiene relación con un préstamo de G. 2.500 millones obtenido del Banco Continental el 27 de agosto de 2025, con autorización de la Junta Municipal.

Ramírez explicó que el crédito fue destinado a financiar temporalmente la caja municipal para cubrir salarios en determinados meses, aguinaldos y transferencias a otras instituciones.

Aseguró que, al momento de entregar la administración, el 3 de noviembre de 2026, ya se habían abonado G. 2.350 millones, equivalentes al 94% del préstamo, quedando un saldo de G. 150 millones.

Reconoció que ese monto registraba una mora de 70 días al momento del cierre de su gestión. Según explicó, el atraso se produjo por la disminución de los ingresos municipales durante los últimos meses y por la decisión de priorizar el pago semanal a los funcionarios jornaleros.

Obligaciones con la ANDE y la OPACI

En cuanto a la deuda con la ANDE, Ramírez manifestó que se trata de una obligación histórica acumulada durante aproximadamente 20 años, desde 2006.

Indicó que existen gestiones pendientes relacionadas con la prescripción de obligaciones correspondientes a los años 2006 y 2016, con el objetivo de reducir el monto reclamado.

También aclaró que determinados conceptos no estaban incluidos en los montos inicialmente detallados, como el suministro de energía eléctrica a estaciones de bombeo y motobombas en desuso, por G. 807 millones, así como el consumo correspondiente a plazas, parques, semáforos y alumbrados públicos, por G. 387 millones.

Por otra parte, mencionó una deuda con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), que supera los G. 1.000 millones por el uso del sistema informático.

De ese monto, cerca de G. 800 millones, equivalentes al 80%, corresponderían a obligaciones heredadas de administraciones anteriores, contraídas entre 2016 y 2021, según afirmó.

El ex intendente insistió en que todos estos compromisos fueron expuestos durante el acto de rendición de cuentas realizado el 16 de octubre de 2026 y posteriormente documentados y comunicados al equipo de transición.

Afirmó que había advertido sobre la posibilidad de que la Municipalidad terminara incorporada a Informconf debido a los atrasos financieros acumulados, especialmente por la obligación bancaria con el Banco Continental.

La aclaración de Ramírez se produce luego de que el actual intendente, Emanuel Cuevas (ANR), señalara públicamente que la Municipalidad enfrenta una deuda que rondaría los G. 20.000 millones y que la solicitud de un nuevo crédito bancario fue rechazada debido a los antecedentes de incumplimiento de la institución.

Intendentes que dejaron deudas históricas

Carlos Silva (PLRA ) 2006 -2010

Luis Federico Bénitez Cuevas (ANR) 2010-2015

Cristobal Alfredo Stete (ANR) 2015- 2021