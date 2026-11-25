La Municipalidad de Pilar atraviesa una delicada situación financiera, con compromisos pendientes que superan G. 20.000 millones.

Así lo confirmó el intendente municipal, Emanuel Cuevas (ANR), quien reconoció que la institución no pudo acceder a un crédito bancario con la intención de hacer frente al pago de salarios de los funcionarios.

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Según explicó el jefe comunal, la solicitud de préstamo fue rechazada luego de que la entidad bancaria detectara que la Municipalidad figura en Informconf por una deuda vencida de más de 90 días con el Banco Continental.

Cuevas lamentó que esta situación tenga consecuencias directas sobre los trabajadores municipales, quienes podrían verse afectados por las dificultades económicas que enfrenta la institución.

El intendente detalló que la deuda municipal asciende inicialmente a unos G. 19.000 millones. Sin embargo, señaló que esta semana recibió un nuevo informe sobre otro compromiso financiero superior a G. 1.000 millones con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), lo que eleva el pasivo que supera G. 20.000 millones.

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Incumplimiento de transferencias

En otro momento, Emanuel Cuevas manifestó que desde febrero de este año la Municipalidad dejó de cumplir con la transferencia del 15 % de los ingresos en concepto de impuesto inmobiliario, que corresponden a la Gobernación de Ñeembucú y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para municipalidades con menores recursos.

Este incumplimiento sería uno de los motivos por los cuales el Ministerio de Economía dejó de realizar transferencias a la institución municipal, agravando aún más la situación financiera.

El jefe comunal reconoció que la administración enfrenta importantes dificultades para cumplir con sus obligaciones, mientras busca alternativas financieras que permitan garantizar el pago de los salarios y regularizar las deudas acumuladas.

La situación plantea un complejo escenario para la nueva administración municipal, que deberá encontrar mecanismos para sanear las cuentas de la institución y recuperar su capacidad financiera.

Publicarán gastos de combustible

La Municipalidad de Pilar inició un proceso de publicación de sus gastos operativos, comenzando por el consumo de combustible de los vehículos y maquinarias de la institución.

El intendente municipal, Emanuel Cuevas (ANR), anunció que los datos están disponibles en una sección de transparencia habilitada en el sitio web oficial www.pilar.gov.py.

Según explicó el jefe comunal, desde el pasado 17 de noviembre se vienen cargando periódicamente los registros de utilización de combustible, con detalles sobre quién realizó la carga, el tipo y la cantidad de combustible, el destino y los trabajos para los cuales fue utilizado.

Emanuel Cuevas afirmó que esta iniciativa representa el comienzo de un proceso que pretende ampliar progresivamente la información sobre el manejo de los recursos municipales.

Adelantó que esta semana comenzarán a publicarse también los gastos en jornales, compras y adquisiciones de la Municipalidad, con el propósito de que los ciudadanos puedan acceder a los datos y ejercer un control sobre la administración de los recursos públicos.

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El intendente señaló que la ciudadanía debe involucrarse en la fiscalización del uso del dinero municipal, teniendo en cuenta que se trata de recursos que pertenecen a todos los contribuyentes.

Parque automotor obsoleto

Por otra parte, Emanuel Cuevas reconoció que aproximadamente el 80 % del parque automotor de la Municipalidad se encuentra en condiciones de obsolescencia.

Explicó que varias maquinarias son antiguas, mientras que otras necesitan reparaciones que todavía no pudieron concretarse debido a retrasos en los pagos de los trabajos de taller.

No obstante, manifestó que la administración tiene previsto comenzar entre enero y febrero próximos con la recuperación de aquellos equipos que todavía puedan ser utilizados.

Asimismo, anunció que estudian llevar a remate las maquinarias que ya no tengan posibilidades de reparación, con la intención de utilizar esos recursos para avanzar posteriormente en la adquisición de nuevos equipos y maquinarias destinadas a los servicios municipales.

¿Qué se hará con el criticado “camión barredor”?

Consultado sobre el camión barredor adquirido por la Municipalidad, que había generado cuestionamientos por su elevado consumo de combustible y el ruido durante las tareas de barrido, Cuevas indicó que trabaja con un equipo técnico para buscar una alternativa que permita aprovechar la unidad.

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Explicó que se trata de un vehículo con tecnología avanzada y apenas 3.000 kilómetros recorridos. Sin embargo, reconoció que su sistema de barrido, que utiliza cepillos de acero, genera ruidos molestos para algunos vecinos.

Ante esta situación, señaló que están analizando la posibilidad de convertirlo en un camión aspirador, para darle utilidad y evitar que quede fuera de servicio.

El jefe comunal dijo que pretende poner nuevamente en funcionamiento este equipo durante los próximos meses.