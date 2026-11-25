El presidente de la República, Pedro Alliana, firmó este miércoles el decreto N° 7262, por el cual nombra a Mónica María Velázquez Romero como consulesa honoraria de Paraguay con sede en la ciudad de Lyon y circunscripción consular en la Región de Auvernia-Ródano-Alpes, República Francesa. El documento oficial también expide la correspondiente carta patente.

En el considerando del Decreto, refiere que el 4 de noviembre de 2026, la Embajada en Francia comunicó que el Gobierno francés otorgó el acuerdo correspondiente para la apertura de una oficina consular en Lyon y el consentimiento para la designación de Mónica María Velázquez Romero como consulesa honoraria del Paraguay en Lyon, República Francesa.

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Referente de la comunidad residente en Lyon

Conforme a publicaciones de la Embajada paraguaya en Francia en la red social Facebook, refiere que Mónica Velázquez y su esposo, el ciudadano francés Rodolphe de Kertanguy, ofrecieron en setiembre de 2025, una recepción a la comunidad residente en Lyon. En esa ocasión, el menú fue 100% gastronomía paraguaya.

Seguidamente, el 8 de diciembre del año pasado, la Embajada en París, a cargo de la diplomática Cynthia Filártiga, las referentes de la comunidad paraguaya en Lyon, “motivada por Mónica Velázquez y Beatriz Ovelar, organizaron la Fiesta de la Virgen de Caacupé. La jornada se llevó a cabo en la Basílica Notre Dame de Fourvière de dicha ciudad francesa.