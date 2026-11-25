El senador Mario Varela (ANR) se sumó a los cuestionamientos contra la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, y pidió que abandone el cargo por su actuación ante la crisis de Ueno Bank.

Durante su intervención en la sesión del Senado, Varela sostuvo que resulta difícil entender cómo la institución encargada de prevenir el lavado de activos no habría detectado las operaciones que derivaron en la crisis financiera.

“No puede ser que del tamaño, probablemente se habla de 4.000 a 4.500 millones de dólares, es lo que movía Ueno Bank, las vinculadas, etc., en ese ecosistema económico. No puede ser que la Seprelad haya visto ni escuchado absolutamente nada”, cuestionó.

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En ese sentido, pidió que Liliana Alcaraz renuncie y sostuvo que, si no lo hace, el presidente de la República, Pedro Alliana, tiene la obligación de destituirla.

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“La ministra de Seprelad tiene que renunciar y hacerle el favor al presidente de la República”, manifestó.

El legislador argumentó que la titular de Seprelad perdió credibilidad en el cumplimiento de sus funciones de supervisión y detección de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos.

Mario Varela anuncia voto contra Hugo Zárate para Itaipú

En la misma intervención, Mario Varela adelantó que votará en contra de Hugo Zárate, propuesto para ocupar la Dirección Generl de Itaipú Binacional, lado paraguayo.

“También adelanto mi cuestionamiento y mi desacuerdo a la propuesta para el director general de Itaipú, el ingeniero Zárate. Me parece que tiene responsabilidades muy claras, públicas y evidentes, por lo que también adelanto mi voto en contra de esa designación cuando se trate este acuerdo constitucional”, expresó.

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Los cuestionamientos a Zárate están relacionados con su firma en la Resolución RDE-004/2025, que incorporó a Ueno Bank entre las entidades financieras habilitadas para operar con recursos de Itaipú. El entonces director técnico afirmó que desconocía la colocación de los fondos de la binacional en la entidad bancaria.

Con el anuncio de Varela, ya son cuatro los senadores que adelantaron públicamente que no acompañarán el acuerdo constitucional para la designación de Zárate.

Se trata de Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (PPC), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Mario Varela (ANR).