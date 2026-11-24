El diputado Raúl Benítez anunció la presentación de un proyecto de declaración mediante el cual la Cámara de Diputados insta al presidente de la República, Pedro Alliana, a destituir de manera inmediata a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz.

Asimismo, confirmó que su sector ya inició la recolección de firmas para impulsar el juicio político contra el contralor general de la República, Camilo Benítez.

El legislador cuestionó con dureza el desempeño de Alcaraz al frente de la unidad de inteligencia financiera, calificándola como una figura “cómplice” y funcional al poder político.

Según sostuvo Benítez, la ministra debió haber sido apartada del cargo ya en 2025, tras divulgarse presuntos vínculos con el fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, situación que, afirmó, fue pasada por alto por el oficialismo.

Lea más: En Diputados instarán la destitución inmediata de Liliana Alcaraz de Seprelad por caso Ueno

El parlamentario señaló que la titular de la Seprelad incurrió en una grave omisión al no elaborar informes de inteligencia financiera a partir de los reportes periódicos remitidos por los bancos sujetos obligados, cruzando datos con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y otras instituciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, criticó la nota enviada por Alcaraz a la Fiscalía, en la que derivó responsabilidades hacia la Superintendencia de Bancos.

“Ella usa su inutilidad o su incapacidad en el cargo como defensa para mantenerse en él. No podés alegar tu incapacidad para sostenerte en una institución que cuenta con un equipo técnico y cuyos exministros hoy están procesados por mucho menos”, manifestó el diputado.

Para Benítez, la falta de alertas ante movimientos millonarios, como transferencias por 56 millones de dólares en seis meses a una firma sin actividad clara y operaciones vinculadas al entorno del expresidente Santiago Peña, no responde a una falla técnica, sino a una decisión deliberada de proteger a sectores cercanos al poder.

Lea más: Ueno Bank: Seprelad y DNIT mudas a pesar de todos los hallazgos de la investigación fiscal, cuestionan

Avance contra el contralor general

Por otro lado, Raúl Benítez informó que ya se encuentra redactado el documento acusatorio contra el contralor Camilo Benítez y que este martes comenzó la búsqueda de adhesiones entre las distintas bancadas de la Cámara Baja para dar trámite al juicio político.

El legislador acusó al titular de la Contraloría General de la República (CGR) de haber sido una “pieza clave” para blanquear el patrimonio de Santiago Peña mediante un examen de correspondencia que justificó un crecimiento patrimonial del 2.100 % en un lapso de cinco a seis años.

Según denunció el parlamentario, el contralor aplicó criterios desiguales al argumentar que no podía investigar la actividad del exmandatario en el sector privado, cuando sí lo hizo en el caso de Édgar Alcaraz.

Lea más: Blanqueo a Peña: el martes la diputada Vega presentará el audio contra el contralor

Finalmente, Benítez vinculó el resultado de dicho examen de correspondencia con la posterior ratificación de Camilo Benítez al frente de la Contraloría y la designación de Armindo Torres, exdirector de Declaraciones Juradas de la CGR, como subcontralor general.

“En este país no existen los accidentes, existen las causalidades. Aquí se compró una voluntad. Camilo Benítez compró su espacio en la Contraloría”, concluyó el diputado.