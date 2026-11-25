Medios del vecino país, como Clarín, anunciaron ayer que el presidente argentino, Javier Milei, visitará este jueves a su homólogo paraguayo, Pedro Alliana, a pocos días de su asunción al cargo, luego de la destitución de Santiago Peña, en un juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones.

El entonces mandatario, ahora imputado y con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue, fue vinculado en la caída Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay ante serios indicios de vaciamiento.

Milei fue aliado de Peña. Ambos se alinearon al presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump. Una de las alianzas es el denominado Escudo de las Américas, cuyo objetivo principal es coordinar el combate contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la migración irregular en el continente americano.

Asimismo, tanto Peña como Milei coincidieron en la cercanía con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, en rueda de prensa en Palacio de López, dio detalles de la agenda, que aún no fue oficializada por la Presidencia de la República.

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El canciller confirmó que Milei llega esta noche al país, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. La agenda del mandatario del vecino país se iniciará con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes.

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Reunión en Palacio y con empresarios

Luego, Milei se trasladará a Palacio de López donde mantendrá una reunión bilateral con Pedro Alliana, y luego ampliada con las respectivas delegaciones. Seguidamente se desarrollará un almuerzo.

En otro momento, Ramírez Lezcano informó que el presidente Milei se reunirá con empresarios en la residencia presidencial Mburuvicha Róga. También refirió que el gobernante argentino mantendrá un encuentro con académicos de la historia, donde recibirá una distinción.

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Milei llamó a Alliana luego de una semana

Alliana asumió la Presidencia en sustitución de Peña el viernes 6 de noviembre. Milei se comunicó con el mandatario paraguayo el 13 de noviembre, una semana después.

A través de sus canales oficiales en la red social X el jefe de Estado paraguayo calificó el contacto con Milei de “muy cordial y fraterna” y destacó el respaldo explícito recibido por parte del líder argentino.

“Me expresó todo su apoyo al Paraguay. Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso”, expresó Alliana en su publicación.