La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria del martes 17 de noviembre, aprobó sobre tablas, un proyecto de resolución que solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del cuestionado Rubén Ramírez Lezcano, un informe detallado sobre los viajes internacionales realizados por el expresidente de la República, Santiago Peña, durante el ejercicio de su mandato, desde el 15 de agosto de 2023 hasta la culminación de sus funciones.

Peña, destuído en juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones, actualmente está imputado y con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue. Es por su vinculación en la caída de Ueno Bank.

La iniciativa fue presentada por los diputados del PLRA: Graciela Aguilera, Carlos María López, Emilio Pavón, Carlos Pereira y Luis Federico Franco.

El pedido de la Cámara Baja tiene el objetivo conocer los países visitados, los motivos de cada desplazamiento y el carácter de las actividades, ya sean visitas de Estado, participación en cumbres y reuniones multilaterales o viajes por invitaciones de carácter privado.

También solicitan identificar a las autoridades que cursaron invitaciones oficiales, las fechas en que fueron recibidas y copias de los documentos correspondientes.

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Informe pormenorizado

En el pedido de informe, Diputados pone énfasis en la explicación de “carácter de los viajes” de Peña. Solicitan si la visita fue de Estado, participación de reuniones multilaterales, cumbres internacionales o invitación de carácter privado, invitaciones formales cursadas por los presidentes, jefes de Estado o autoridades gubernamentales.

Pide que se indique: Nombre y cargo de la autoridad invitante. Fecha de recepción de la invitación. Remitir copia de las invitaciones oficiales correspondientes.

También los diputados solicitan “informar la nómina de ministros, funcionarios, asesores e invitados especiales, que integraron las delegaciones oficiales, indicando sus respectivos cargos y los medios de transporte utilizados en los viajes”.

“Detallar los acuerdos, compromisos diplomáticos, comerciales, económicos o de cooperación que hayan resultado de cada visita. Remitir copia a los informes diplomáticos, memorias institucionales, documentos de evaluación y demás antecedentes obrantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores relacionados con los viajes referidos”, indica el informe.

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Cancillería tiene 15 días para responder

Conforme a la normativa, la Cancillería nacional tiene el plazo de 15 días hábiles para responder el pedido de informes de la Cámara de Diputados. Se verá si en esta ocasión, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple, no como en el caso del famoso asesor del canciller Andrés “Andy” Rivas, que nunca respondió, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, según denunciaron los congresistas.

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Peña realizó 73 viajes en más de tres años

El expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político por su vínculo en el colapso de Ueno Bank, estuvo ausente del país más de 250 días desde el 15 de agosto de 2023. Su último viaje fue a Estados Unidos donde se entrevistó con altos funcionarios de ese Gobierno.

En total hizo 70 viajes desde el 15 de agosto de 2023 y más tres, como mandatario electo, con desplazamientos a Brasilia, para visitar a Luíz Inácio Lula da Silva; otro a Buenos Aires para conversar con el entonces presidente Alberto Fernández. Y la última a la Cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú, Argentina, en julio de 2023, invitado por el entonces presidente saliente Mario Abdo Benítez.