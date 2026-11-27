El Tribunal de Sentencia reconoció un perjuicio patrimonial de G. 129.372.728 por dos cheques emitidos por la Municipalidad de Jesús de Tavarangue, mientras que la acusación fiscal sostuvo que el daño fue de G. 2.443 millones.

En once agravios, el fiscal Luis Albertini cuestionó cómo los magistrados Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete valoraron las obras inconclusas, los anticipos con certificados de avance cero, el cobro de cheques por terceros y la pena impuesta.

Víctor Garay (ANR), quien dejó el cargo recientemente, fue enjuiciado por un presunto daño patrimonial de G. 2.443 millones de los fondos especiales que la Municipalidad de Jesús de Tavarangue debía usar para el mantenimiento de patrimonios jesuíticos. En el juicio, el representante del Ministerio Público había solicitado seis años de cárcel.

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El Tribunal de Sentencia había cuestionado la actuación fiscal, calificándolo de pobre debido a que se sustentó en un informe final de la Contraloría General de la República y no hizo otras investigaciones propias.

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Sin embargo, el fiscal Albertini en su cuestionamiento de apelación indicó que el Tribunal de Sentencia no valoró todas las pruebas y los testimonios que se tuvieron en el juicio.

El agente del Ministerio Público dijo que los magistrados no valoraron las órdenes de pagos de obras cuyos contratos no exigían pago adelantado, y los informes sobre las obras inconclusas.

El fiscal indicó que quedó demostrado que se utilizaron recursos, obreros y maquinaria de la municipalidad, pero que se facturaron con empresas de maletín.

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En ese contexto, el Tribunal reconoció que Sonia Mabel Brítez, de Construcciones Brítez, y Nilsa Ramona Franco de Godoy, de Emprendimientos Godoy, carecían de capacidad para realizar las construcciones y remitió sus antecedentes para investigación.

El fiscal Albertini cuestionó cómo se fijaron los dos años y seis meses de cárcel para Víctor Garay. El Tribunal de Sentencia reconoció dos hechos de lesión de confianza, estableció un máximo de siete años y seis meses por el concurso de ambos y descartó la especial gravedad.

Al respecto el Ministerio Público indica que si prosperan los agravios sobre los pagos, se pide que otro tribunal determine el daño, examine la especial gravedad y fije una nueva la pena.

Si la Cámara mantiene el monto reconocido por los miembros del Tribunal, el pedido subsidiario es que anule únicamente la sanción y ordene una nueva audiencia para determinarla.