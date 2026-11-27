A criterio de Freddy Franco, Paraguay se encuentra muy rezagado respecto a otros países de la región en relación a innovación tecnológica y modernización. En esa línea, solicitó al presidente Pedro Alliana eliminar ciertas empresas estatales que ya no tienen razón de ser.

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“Es el momento en que algunas empresas del Estado que ya no tienen vida a futuro tengan que ser concesionadas o liquidadas. Es el momento de tomar la decisión correcta. Me adelanto a decir que Capasa debería ya ser liquidada o directamente concesionada por los próximos 50 años, y me animo a decir que Copaco también tiene que ser liquidada”, lanzó el legislador liberal respecto a la optimización de recursos del Estado.

Recordó que en el último tiempo, se autorizó a funcionarios de Copaco a pasar a otras instituciones del Estado. “Si a Copaco le sacamos las mentes brillantes o las más capacitadas, va a quedar en peor situación, más empobrecida, y solo quedarán los mandos medios. Sería mejor concesionar esa empresa por 40 o 50 años y encargarnos luego de varias otras empresas del Estado para tener un ahorro real. Hay hasta 99 años de plazo para hacer una concesión”, indicó Franco.

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Mejorar el presupuesto

El hijo del expresidente de la República, Federico Franco explicó que están desarrollando los talleres para realizar una propuesta como partido. “Nosotros veníamos hablando con el presidente Alcides Riveros, pasa que luego de los juicios políticos llevados adelante, se tuvo que postergar el estudio del presupuesto general”, indicó Franco.

El mismo dijo que desde el proyecto original presentado por el ejecutivo, hubo muchos recortes y cambios dentro del documento. “Hablé con el senador Beto Ovelar, me dijo que iba a cambiar abruptamente los números, y me doy cuenta de que en algunos sentidos sí se cambió y se intentó hacer algunos recortes. Mañana vamos a estar viendo seguramente ya con algunos técnicos, y el lunes o martes hablar con los técnicos de la Cámara”, resaltó.

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Sobre la crisis financiera desatada a partir de la resolución de Ueno Bank, Franco afirmó que será un proceso largo de reconstrucción. “El presidente Pedro Alliana tiene este presupuesto y la planificación del siguiente; no tiene mucho tiempo. Lastimosamente vamos a seguir pasándola mal por varios años, así como veo que fue planteado el presupuesto y como salió del Senado”, expresó.

🔴 FREDDY FRANCO PROPONE LIQUIDAR CAPASA Y COPACO PARA REDUCIR EL DÉFICIT



📌 El diputado liberal planteó que el Estado debe definir el futuro de empresas públicas que considera inviables y propuso liquidar CAPASA y COPACO o concesionarlas por varias décadas. Sostuvo que el país… pic.twitter.com/ewON2DYVP3 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 27, 2026

Agregó que en toda la gestión iniciada en 2023 con Santiago Peña y continuada desde este mes con Pedro Alliana, no se hizo una planificación seria y adecuada del Estado. “Se va a dejar pasar y se va a tirar la pelota para el año que viene, y las deudas que vamos a tener las van a pagar nuestros hijos, porque no vamos a ver grandes obras de desarrollo. No se tuvo en cuenta en serio una planificación de Estado”, lamentó.

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Para él, hasta las deudas con proveedoras del Estado deben ser analizadas, porque a su criterio, están infladas. “Hay que volver a analizar si son ciertas las deudas que tenemos con las empresas proveedoras de medicamentos. Yo ya desconfío de todos: tenemos que revisar deuda por deuda, monto por monto y empresa por empresa si es cierto que se deben 1.200 millones, 700 millones o 300 millones para las empresas vialeras. No podemos confiar en este sistema”, sostuvo.

🔴 FREDDY FRANCO ADVIERTE QUE LAS DEUDAS DEL ESTADO LAS PAGARÁN “NUESTROS HIJOS”



📌 El diputado liberal cuestionó el Presupuesto y sostuvo que no existe una planificación de Estado para enfrentar el déficit y las obligaciones financieras.



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La caja de IPS va a morir, según Franco

El diputado abordó la situación de las pensiones, subsidios y jubilaciones, respecto a que existen beneficiarios que no reúnen las condiciones pero que están amparados dentro de alguna de estas figuras. “Yo soy de la teoría de que tenemos que lograr que cada paraguayo esté obligado a una jubilación”, adelantó Franco.

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Pero también opinó que los haberes jubilatorios deben distribuirse en otras cajas alternativas atendiendo la situación de la previsional. “Ahora me vuelvo a preguntar por qué debería seguir pagando mi jubilación obligatoria al IPS, sabiendo que se advirtió que la caja va a morir en 2038. Además está el faltante de 517 millones de dólares en Ueno”, argumentó.

Para él, la caja jubilatoria del IPS va camino a morir. “Voy a solicitar una acción de inconstitucionalidad diciendo que no voy a seguir aportando a la caja del IPS sabiendo que se va a liquidar o morir. Con este tema de Ueno que está en vías de solución según el BCP, se va a adelantar la muerte de dicha caja”, profetizó.

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Franco concluyó deseando que Pedro Alliana sanee un poco el desastre ocasionado por Santiago Peña a la economía paraguaya. “Difícilmente (Alliana) sea reconocido por muchas obras o por un gran cambio en la educación, pero tiene la oportunidad de por lo menos sanear el desastre que dejó Santiago Peña y tratar de recuperar la imagen internacional para captar inversores”, finalizó.