Con el rezo del Ángelus y una caravana que llenó de fe las calles de la ciudad, los feligreses iniciaron este sábado el novenario en honor a su santa patrona, la Inmaculada Concepción de María.

Familias devotas decoraron el estandarte y acompañaron a la sagrada imagen con sus propias imágenes de la Virgen. Asimismo, la modista de la santa patrona, Celina Moreno, quien la viste desde hace 25 años, la acompañó en el recorrido.

Desde hoy y todos los días de la novena, el santo rosario se rezará a las 18:00 y la santa misa se celebrará a las 19:00.

“Un tiempo de gracia que la Iglesia nos regala”

El párroco Cirilo Martínez convocó a los feligreses a vivir la novena como una oportunidad para reencontrarse con la fe. “Es un tiempo de gracia que la Iglesia nos regala, para reflexionar, encontrarnos y celebrar nuestra fe”, expresó.

El sacerdote se centró en el lema de este año, el “Bien Común”, que reconoció como “un término difícil”, aunque “muy importante para nuestra comunidad y nuestro país”. Por eso invitó a todos a participar de la misa novenaria y de las actividades previstas, para “renovar la fe en Dios y en la Madre Santísima”.

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Feria de emprendedores y serenata a la Virgen María

Para celebrar la víspera del Día Central de la Santa Patrona, el 7 de diciembre se prevé la feria de emprendedores desde las 07:00 horas y la serenata a la Virgen María desde las 20:30,que se desarrollarán en la explanada de la Catedral.

La actividad es organizada por la Parroquia Inmaculada Concepción de María, con el respaldo de la Municipalidad de Carapeguá, encabezada por el intendente Juan Aurelio Bobadilla (Alianza).

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Artistas nacionales

Las presentaciones estelares serán de Grupo Generación de Villarrica y Osvaldo Cantero y Los de la Banda. También subirán al escenario Los Casco, La Nueva Generación Carapegüeña, Arni Daniel Montiel, la Banda de Músicos de la Policía Nacional y Nilsa Figueredo.

El despliegue coreográfico estará a cargo de Vidance La Academia, la Escuela Municipal de Danzas y el Estudio de Arte y Danza Luz Marilen.