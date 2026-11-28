En el primer día del novenario en honor a la santa patrona de este municipio, Inmaculada Concepción de María, el nuncio apostólico en Paraguay, Vincenzo Turturro, instó a los fieles a ser “cristianos de verdad”, que no solo hablen del bien común, sino que lo construyan juntos, y a alejarse de la sed de poder y de dinero para edificar un Paraguay cada vez mejor.

Recordó que Dios eligió a una mujer joven, María, para dar una nueva dirección a la historia de la humanidad.

Monseñor Turturro pidió respeto por la dignidad de todas las mujeres, en Paraguay y en el mundo entero, y se refirió especialmente a las madres que enfrentan luchas cotidianas.

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La gente honesta sigue siendo víctima de injusticia

Al citar al profeta Isaías “nosotros somos arcilla y Tú el alfarero”, el nuncio animó a quienes se sienten desilusionados, a los padres que no encuentran cómo dar el pan a sus hijos y a las mujeres que se sienten aplastadas por la vida a recordar que son “obra de Dios”.

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Añadió que, por eso, las obras de cada persona, sea cual sea su responsabilidad o posición, deben reflejar esa maravilla. “Escucha y práctica son las dos caras de una única medalla”, afirmó.

En ese marco, aludió a la realidad del país, donde, según dijo, la gente honesta sigue siendo víctima de la injusticia y del uso personal del poder. Habló de un mundo donde reine el respeto mutuo, donde el diálogo prevalezca sobre las injusticias, donde los gobernantes sean capaces de olvidar sus intereses personales para trabajar por el bien de todos y donde el derecho del pobre tenga prioridad sobre la prepotencia del poderoso.

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Al concluir, pidió que se separen sinceramente “de todo mal, de la sed de poder, de dinero, para poder construir un Paraguay cada vez mejor”.