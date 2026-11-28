Miles de jóvenes de todas las diócesis del Paraguay participaron esta tarde de la tradicional peregrinación a Caacupé, en el primer día del novenario. Se concentraron en Seminario San José, que se encuentra a la entrada de la ciudad, y cerca de las 17:00, marcharon hacia la basílica donde participaron de la misa, que fue presidida por el obispo responsable de la Pastoral Juvenil Nacional, Mons. Roberto Zacarías.

Los creyentes dieron a conocer un manifiesto, en el que cuestionan duramente a las autoridades nacionales por su complicidad con la crisis financiera que perjudicó a más de tres millones de paraguayos.

“En los últimos días, en nuestro país, hemos vivido una situación que nos afectó a todos: la ambición desmedida y el egoísmo de una minoría selecta dejaron a muchas familias en la incertidumbre y la desesperación” señala el manifiesto.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/11/27/declaran-feriado-el-7-de-diciembre-vispera-del-dia-de-la-virgen-de-caacupe/

Los jóvenes afirman que el descalabro financiero indica que muchos de los problemas del país se deben a la mala administración de los bienes públicos y no necesariamente a la falta de recursos. “Han abusado de la peor manera del pueblo; han saqueado elegantemente al más desprovisto. Ueno Bank fue solamente la imagen visible de lo que son capaces de hacer las personas a quienes otorgamos el poder; seamos conscientes a la hora de elegir. Los ahorros volverán a aparecer, pero la angustia causada al agotado albañil, al ilusionado emprendedor y al sacrificado y soñador joven nadie podrá borrarla”, expresan en el documento.

Inteligencia para el mal

En otra parte del manifiesto cuestionan el uso del talento para el mal. “Duele ver cómo muchas personas con gran inteligencia y capacidad han puesto su talento al servicio del mal, del engaño y del beneficio propio. Frente a ese camino, llamamos a los jóvenes a usar los dones que Dios les da para servir a la gente y construir el bien común”, dice el manifiesto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otra parte del documento cuestionan la cultura del descarte y de la indiferencia que condicionan los sueños, según el lugar en donde se nace o por la situación económica de la familias, el apellido o los contactos, las carencias en las instituciones educativas y la distancia o los caminos difíciles. “Sentimos que nos repiten que somos el presente y el futuro, pero muchas veces se nos niega el presente real y se nos condicionan las oportunidades”.

Dura crítica a la Secretaría de la Juventud

En este contexto, los jóvenes criticaron duramente a la Secretaría Nacional de la Juventud. “Nos cuestionamos la existencia de una Secretaría Nacional de la Juventud; esta debería ser cercana al joven paraguayo y a sus necesidades reales. No queremos una Secretaría Nacional de la Juventud callada y ausente solo porque los “amigos” puedan verse afectados. Si no existe para el joven que tuvo que salir a la calle a exigir respeto, si no está presente para el joven rural que ni conoce de su existencia, si no está para los artistas que financian su sueño a propio pulmón, si no ejecuta proyectos y programas de alcance nacional que beneficien a la juventud, ¿para qué existe?´“, afirman.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/11/25/basilica-luce-renovada-para-recibir-a-miles-de-devotos-de-la-virgen-de-caacupe/

Cuestionan también la centralización de las oportunidades para progresar, que según señalan, les obliga a migrar y al desarraigo. “Quienes dejamos nuestro pueblo y nuestra familia para ir a la ciudad buscando salir adelante, sabemos lo que cuesta sostenerse en soledad, enfrentar el miedo y sentir que el agotamiento cotidiano nos deja sin tiempo y hasta nos aleja de la vida espiritual”, enfatizan en otra parte del manifiesto.

Defensa de recursos naturales

También se pronunciaron en defensa de los recurso naturales. En ese sentido, indican que interpela el cuidado de la casa común, que se enfrenta a la explotación del agua y de la tierra mediante agrotóxicos sin verdadera fiscalización en varios lugares del país. “Nos interpelan la contaminación, la deforestación y la falta de protección ambiental”, afirman.

Asimismo, manifestaron su inquietud por la salud mental de los jóvenes y agregan que detrás de la soledad, la ansiedad, la angustia, las adicciones o las ideas de no querer seguir viviendo hay un dolor que no se puede minimizar. “Nos duelen la violencia familiar y social, la inseguridad, el feminicidio, el narcotráfico, las estafas y las situaciones de injusticia y crisis que golpean a tantas familias trabajadoras y nos dejan con impotencia. Y nos indignan la corrupción, el clientelismo, la falta de transparencia y la indiferencia de quienes callan o miran hacia otro lado cuando otros sufren”, afirma el manifiesto.

Cuestionan igualmente los recortes presupuestarios de la nación que siempre afecten a los mismos: educación, arte y cultura.

Ante este panorama, los peregrinantes reivindican la valentía de los jóvenes. “La juventud paraguaya no se resigna ni se apaga. Nuestra fortaleza está puesta en Jesús y en María, nuestros compañeros de camino que nos iluminan en medio de las pruebas”, afirman.

Hacen un llamado a los coetáneos a no caer en la indiferencia y que se defienda la propia vida, la salud física, emocional y espiritual; y a formarse con criterio, ética y honestidad. “No vendamos nuestras convicciones ni nos dejemos manipular, alcemos la voz con respeto y firmeza ante las injusticias”, puntualizan.

A la Iglesia piden seguir siendo una Iglesia cercana, en salida, abierta y que cultive la cultura del cuidado, que salga al encuentro de los jóvenes, escuchando sus heridas sin juzgar y les confíe responsabilidades reales.

Bien común

A la clase política y a los gobernantes exigen gobernar desde el cuidado del bien común, y no de los intereses particulares, partidarios o del amiguismo. “Necesitamos políticas públicas reales, transparentes y con rendición de cuentas que garanticen educación de calidad y accesible, oportunidades de primer empleo digno, salud pública y salud mental con prevención y recursos, seguridad, vivienda, justicia equitativa y atención real a las comunidades del interior y a los sectores más vulnerables”.

Lea más: https://www.abc.com.py/escolar/leyendo-con-la-biblioteca-viajera/2025/11/08/leyenda-de-la-virgen-de-caacupe-adaptacion/

Además, piden espacios auténticos de participación donde la juventud sea escuchada y tenida en cuenta en las decisiones.

A la sociedad en general hacen un llamado a pasar de la indiferencia a cuidar los vínculos en la familias, escuelas y lugares de trabajo; a recuperar los valores, la empatía, el respeto y la solidaridad, y a no naturalizar la corrupción ni la exclusión.