El 25 de junio de 2025, el entonces presidente de la República, Santiago Peña, remitió el mensaje a la Cámara de Senadores, el proyecto de ley que propone crear un “Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales” dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, con autonomía administrativa y atribuciones para gestionar políticas de retorno, reinserción laboral y asistencia a paraguayos que regresan al país tras residir en el exterior.

El mensaje dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, tiene también la firma del entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

Peña, destituido del cargo el 6 de noviembre pasado, por el Congreso por mal desempeño de funciones, y el entonces ministro, exconsejero de Itaipú y simultáneamente asesor de Ueno Bank, están imputados y con prisión preventiva por el caso de la caída de la entidad financiera del Grupo Vázquez.

El proyecto fue sancionado por la Cámara de Diputados el 16 de diciembre de 2025. Remitido al Senado para su estudio, el tratamiento legislativo llega acompañado de un fuerte debate. Mientras la Comisión de Asuntos Constitucionales recomendó postergar el estudio del proyecto y, la Comisión de Hacienda aconsejó aceptar la versión aprobada por Diputados.

Mientras que la Comisión de Legislación sugirió introducir modificaciones planteadas por el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, peñista), concuñado del actual ministro de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec), Édgar Ruiz Torres. Los cambios tienen que ver principalmente con la estructura del nuevo programa y la situación de los funcionarios afectados por la absorción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Diputados aprueban absorción de Repatriados por parte del Ministerio de RR.EE.

El proyecto duerme en el Senado

La iniciativa del entonces presidente Peña, si bien tiene media sanción de la Cámara de Diputados, no avanzó en el Senado. La última vez que el proyecto figuró en el orden del día de la Cámara Alta fue en la sesión ordinaria del miércoles 27 de mayo de este año. Conforme a los datos del Sistema de Información Legislativa (Silpy), el proyecto quedó postergado por falta de quorum.

Un dato que llama la atención es que de acuerdo al Silpy, el proyecto tenía sanción automática el domingo 31 de mayo de 2026.

Sin embargo, fuentes del Legislativo confirmaron que la iniciativa está cajoneado en Senado. Conforme al artículo 3 de la Ley 2648 sobre plazos legislativos, “una vez cumplido dicho plazo, el Presidente de la Cámara de origen o de la Cámara revisora, en su caso, reclamará por escrito al otro cuerpo Legislativo la remisión del Proyecto de Ley”. “acto seguido, la Cámara requirente remitirá el Proyecto al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación”, indica la normativa. Esta situación no ocurrió.

El Ejecutivo busca centralizar competencias en Cancillería

La propuesta legislativa establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores absorberá “íntegramente las competencias, funciones, estructuras, derechos, atribuciones y obligaciones” de la Secretaría de Repatriados. El nuevo programa especializado quedaría integrado a la estructura básica de la Cancillería, aunque con autonomía administrativa para ejecutar sus funciones.

Lea más: Diputados aprueban absorción de Repatriados por parte del Ministerio de RR.EE.

El proyecto también contempla beneficios fiscales para paraguayos que hayan vivido al menos dos años de manera continua en el exterior. Estos podrán ingresar al país, libres de impuestos y aranceles, muebles de uso familiar, herramientas de trabajo y un vehículo utilitario usado.

La normativa fija límites específicos para estas franquicias: hasta 850 jornales mínimos en menajes domésticos, hasta 3.000 jornales mínimos en maquinarias y herramientas y hasta 1.700 jornales mínimos para un vehículo con al menos tres años de uso.

El punto mas sensible

Uno de los puntos de mayor debate gira en torno al futuro de los funcionarios de la Secretaría de Repatriados.

La versión original del proyecto señala que los trabajadores pasarán a integrar la nómina del nuevo programa especializado dentro de la Cancillería, conservando antigüedad, jubilación y demás derechos adquiridos.

No obstante, las modificaciones impulsadas desde sectores sindicales y respaldadas parcialmente por el senador “Nano” Galaverna buscan que los funcionarios sean incorporados directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y no solamente al programa especializado.

Incluso, la propuesta alternativa agrega disposiciones transitorias para permitir el ingreso gradual de los funcionarios al escalafón administrativo y técnico de la Cancillería en un plazo de hasta dos años.

Esta intención es rechazada por la Cancillería y algunos senadores, quienes consideran que no pueden formar parte del escalafón diplomático, sino del administrativo.

La iniciativa también elimina el cargo de secretario ejecutivo de la actual Secretaría de Repatriados, concentrando la conducción institucional bajo la Cancillería, pero en una estructura.