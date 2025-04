Autoestima y cuerpo: cómo reencontrarse con el propio deseo tras una mastectomía

La mastectomía es una cirugía que cambia profundamente no solo el cuerpo físico, sino también la percepción que uno tiene de sí mismo. Este procedimiento, que puede ser esencial para superar el cáncer de mama, desafía la autoestima y la relación con el propio deseo.

La pérdida de una o ambas mamas puede conllevar un proceso de duelo. Este puede estar acompañado de sentimientos de pérdida de feminidad y atractivo, afectando la autoestima y la identidad de género. Es importante reconocer estas emociones como válidas y normales, permitiendo que el proceso de sanación emocional comience.

La aceptación del cuerpo post-mastectomía es un paso crucial. Implica la comprensión de que la valía personal no reside en la apariencia física. Practicar la autocompasión y reconocer el coraje que implica superar un cáncer puede ser un camino para reconstruir la autoestima.

Herramientas para reencontrarse con el deseo tras una mastectomía

Terapia y apoyo psicológico: participar en terapia individual o grupos de apoyo puede ser beneficioso para procesar el trauma emocional. Los profesionales de la salud mental pueden ayudar a desarrollar técnicas para incrementar la autoestima y mejorar la percepción del cuerpo. Reconexión con el cuerpo: participar en actividades que promuevan una conexión positiva con el cuerpo, como yoga, meditación o baile, puede facilitar la aceptación del nuevo yo físico. Estas actividades ayudan a reconectar con el cuerpo de una manera saludable y positiva. Exploración de la sexualidad: la sexualidad post-mastectomía puede cambiar, pero relatar historias personales y recibir educación sexual adecuada puede ayudar a reencontrar el placer y el deseo. La comunicación abierta con la pareja es esencial para reestablecer la intimidad. Erotización del cuerpo post-tratamiento: redefinir la percepción del cuerpo mediante el redescubrimiento del placer físico es posible a través del tacto y la autoexploración. Potenciar la conciencia sensorial puede abrir caminos hacia nuevas experiencias de placer que no dependen únicamente de la percepción tradicional del cuerpo. Expresión a través del arte: las actividades creativas pueden ser una forma de expresar emociones complejas que surgen después del procedimiento. El arte puede ser un canal poderoso para motivar la autoaceptación y potenciar la autoestima.

Erotismo con cicatrices: cómo vivir una sexualidad libre y plena tras el cáncer

La pérdida de un seno, la fatiga o los cambios hormonales pueden generar inseguridad, vergüenza o desconexión con el propio cuerpo. Sin embargo, muchas mujeres descubren que el erotismo no se borra con una cicatriz: se transforma.

Hablar con la pareja, explorar nuevas formas de placer, incorporar el juego, la lentitud y, sobre todo, la ternura, permite resignificar el deseo. La autoexploración también se vuelve clave: conocerse de nuevo, sin exigencias, ayuda a reencontrarse con el goce.

Aceptar el cuerpo con sus marcas no es fácil, pero es profundamente liberador. Porque la sensualidad no está en la simetría, sino en la autenticidad. Y porque el placer no desaparece tras el cáncer: solo necesita otros caminos para manifestarse.