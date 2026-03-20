Equinoccio y deseo: por qué el cambio de luz puede afectar tu vida sexual

Con el equinoccio de otoño —que en el hemisferio sur ocurre alrededor del 20 de marzo— el día y la noche se equilibran y, a partir de allí, las jornadas comienzan a acortarse. Ese ajuste, casi imperceptible al principio, puede mover piezas sensibles del organismo: el sueño, el estado de ánimo y, para algunas personas, el deseo sexual.

La explicación no pasa por una “magia estacional”, sino por cómo el cuerpo usa la luz como señal para sincronizar sus relojes internos. El principal marcador es el ritmo circadiano, coordinado desde el cerebro, que regula cuándo estamos más alertas, cuándo dormimos y cómo se modulan distintas hormonas.

Luz, melatonina y sueño: el primer dominó

A medida que anochece antes, la producción de melatonina —hormona asociada a la inducción del sueño— tiende a adelantarse.

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Si la rutina no acompaña (pantallas hasta tarde, horarios irregulares, cenas tardías), puede aparecer un desajuste: sueño fragmentado, cansancio diurno o dificultad para conciliar.

Y el vínculo entre descanso y vida sexual es directo: la falta de sueño se asocia a menor deseo y a peor respuesta sexual, en parte por aumento del estrés y cambios hormonales.

Estrés, ánimo y deseo: el segundo dominó

El otoño también puede traer un cambio de ritmo social: vuelta a la rutina, más horas en interiores, menos actividad al aire libre.

En algunas personas, la reducción de luz diurna se asocia a síntomas de ánimo bajo o apatía (un espectro que va desde la “bajada” estacional hasta cuadros más marcados).

Cuando el humor cae, suele caer también la motivación sexual. A nivel fisiológico, el estrés sostenido eleva el cortisol, una hormona que, en exceso, compite con la disponibilidad de energía y el interés por el sexo.

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¿Y las hormonas sexuales?

La relación entre estaciones y hormonas sexuales en humanos es más sutil que en otros mamíferos, pero hay mecanismos plausibles.

Dormir mal y exponerse menos a la luz natural puede afectar indirectamente ejes hormonales que influyen en libido y excitación.

Además, pasar menos tiempo al sol puede reducir la síntesis de vitamina D, vinculada en algunos estudios observacionales con bienestar general y función sexual, aunque la evidencia no es concluyente y varía entre individuos.

No es igual para todos: por qué a algunos les sube el deseo

El efecto no es lineal. Para algunas parejas, el descenso de temperatura y el “modo hogar” aumenta la intimidad: más tiempo compartido puertas adentro, menos planes sociales y un contexto propicio para el contacto.

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En otras, el cansancio acumulado y el estrés laboral hacen lo contrario. La clave suele estar menos en el equinoccio en sí y más en cómo cambia la rutina.

Si el deseo baja de forma persistente o genera malestar, conviene mirarlo con perspectiva: revisar sueño, estrés, consumo de alcohol, medicación y salud mental, y consultar a un profesional.