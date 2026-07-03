Sexualidad
03 de julio de 2026 a la - 14:10

Clítoris agrandado: cuándo es una variación normal y cuándo puede indicar un problema de salud

Concepto de salud sexual.
Concepto de salud sexual.Shutterstock

El tamaño del clítoris varía ampliamente entre personas y, por sí solo, rara vez permite concluir que existe una enfermedad. La clave suele estar en el cambio reciente, la persistencia del aumento y la presencia de síntomas acompañantes.

Por ABC Color

¿Qué es la clitoromegalia?

En medicina, clitoromegalia significa un aumento verdadero y sostenido del tamaño del clítoris, generalmente relacionado con exposición a andrógenos (hormonas “masculinizantes”) u otras causas menos frecuentes. No debe confundirse con la hinchazón temporal por excitación o con inflamación local.

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Variaciones anatómicas normales

Existe un rango normal amplio en la anatomía vulvar: tamaño del glande del clítoris, capuchón y tejidos circundantes. Si el tamaño ha sido similar “de siempre”, no hay dolor ni cambios progresivos, suele tratarse de variación individual.

Concepto de salud sexual.
Concepto de salud sexual.

Aumento transitorio: excitación sexual e inflamación

Durante la excitación sexual, el clítoris se congestiona de sangre y puede verse y sentirse más grande; el cambio es temporal y revierte tras el orgasmo o al disminuir la excitación.

También puede aumentar por inflamación (irritación, alergias, fricción, infecciones), a menudo con dolor, ardor, picazón, enrojecimiento o secreción. En estos casos el foco suele ser local y agudo.

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Clitoromegalia verdadera: cuándo sospecharla

Se considera cuando el agrandamiento es persistente y/o progresivo, especialmente si se acompaña de signos de exceso de andrógenos: aumento de vello corporal, acné, caída de cabello tipo androgenético, voz más grave, cambios menstruales o aumento de masa muscular sin explicación.

¿La testosterona puede agrandar el clítoris?

Sí. Los tratamientos con testosterona (por ejemplo, en algunas terapias hormonales) pueden producir crecimiento del clítoris, a veces en los primeros meses.

Parte del cambio puede ser duradero. Debe ser monitorizado por profesionales para ajustar dosis, objetivos y efectos adversos.

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¿Qué enfermedades pueden causarla? Principales causas hormonales y endocrinas

El agrandamiento persistente se asocia sobre todo a hiperandrogenismo. Entre las causas:

  • Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC): puede manifestarse desde la infancia o en formas tardías, con exceso de andrógenos.
  • Tumores productores de andrógenos (ováricos o suprarrenales): suelen causar cambios rápidos y marcados.
  • Síndrome de ovario poliquístico (SOP): puede haber hiperandrogenismo, aunque la clitoromegalia franca es poco frecuente.
  • Fármacos o suplementos androgénicos (incluidos anabólicos) y algunas exposiciones hormonales.
  • Otras condiciones endocrinas menos comunes.

Cuándo consultar

Conviene buscar evaluación médica (ginecología/endocrinología) si el aumento es nuevo, progresa, aparece junto con dolor intenso, lesiones, sangrado, secreción, fiebre, o con signos de virilización o alteraciones menstruales.

Un diagnóstico oportuno permite distinguir entre una variación normal, un proceso inflamatorio tratable o una causa hormonal que requiera estudios y seguimiento.