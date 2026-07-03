Clítoris agrandado: cuándo es una variación normal y cuándo puede indicar un problema de salud

¿Qué es la clitoromegalia?

En medicina, clitoromegalia significa un aumento verdadero y sostenido del tamaño del clítoris, generalmente relacionado con exposición a andrógenos (hormonas “masculinizantes”) u otras causas menos frecuentes. No debe confundirse con la hinchazón temporal por excitación o con inflamación local.

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Variaciones anatómicas normales

Existe un rango normal amplio en la anatomía vulvar: tamaño del glande del clítoris, capuchón y tejidos circundantes. Si el tamaño ha sido similar “de siempre”, no hay dolor ni cambios progresivos, suele tratarse de variación individual.

Aumento transitorio: excitación sexual e inflamación

Durante la excitación sexual, el clítoris se congestiona de sangre y puede verse y sentirse más grande; el cambio es temporal y revierte tras el orgasmo o al disminuir la excitación.

También puede aumentar por inflamación (irritación, alergias, fricción, infecciones), a menudo con dolor, ardor, picazón, enrojecimiento o secreción. En estos casos el foco suele ser local y agudo.

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Clitoromegalia verdadera: cuándo sospecharla

Se considera cuando el agrandamiento es persistente y/o progresivo, especialmente si se acompaña de signos de exceso de andrógenos: aumento de vello corporal, acné, caída de cabello tipo androgenético, voz más grave, cambios menstruales o aumento de masa muscular sin explicación.

¿La testosterona puede agrandar el clítoris?

Sí. Los tratamientos con testosterona (por ejemplo, en algunas terapias hormonales) pueden producir crecimiento del clítoris, a veces en los primeros meses.

Parte del cambio puede ser duradero. Debe ser monitorizado por profesionales para ajustar dosis, objetivos y efectos adversos.

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¿Qué enfermedades pueden causarla? Principales causas hormonales y endocrinas

El agrandamiento persistente se asocia sobre todo a hiperandrogenismo. Entre las causas:

Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) : puede manifestarse desde la infancia o en formas tardías, con exceso de andrógenos.

Tumores productores de andrógenos (ováricos o suprarrenales): suelen causar cambios rápidos y marcados.

Síndrome de ovario poliquístico (SOP) : puede haber hiperandrogenismo, aunque la clitoromegalia franca es poco frecuente . : puede haber hiperandrogenismo, aunque la

Fármacos o suplementos androgénicos (incluidos anabólicos) y algunas exposiciones hormonales.

Otras condiciones endocrinas menos comunes.

Cuándo consultar

Conviene buscar evaluación médica (ginecología/endocrinología) si el aumento es nuevo, progresa, aparece junto con dolor intenso, lesiones, sangrado, secreción, fiebre, o con signos de virilización o alteraciones menstruales.

Un diagnóstico oportuno permite distinguir entre una variación normal, un proceso inflamatorio tratable o una causa hormonal que requiera estudios y seguimiento.