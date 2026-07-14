Qué es la sexsomnia o sonambulismo sexual y por qué ocurre

La sexsomnia (o sonambulismo sexual) es una parasomnia: episodios en los que el cerebro está dormido, pero el cuerpo realiza acciones automáticas. En este cuadro pueden aparecer conductas sexuales (por ejemplo, buscar contacto o masturbarse) sin conciencia plena y con amnesia posterior. No se trata de una “falta de control” voluntaria ni de un rasgo de personalidad: es un fenómeno ligado al funcionamiento del sueño.
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Qué pasa en el cerebro: sueño profundo y “despertares parciales”
La explicación más aceptada la ubica dentro de las parasomnias del sueño NREM (especialmente sueño profundo). En algunos despertares parciales, áreas motoras y de conducta pueden activarse mientras los circuitos de atención, juicio y memoria siguen “apagados”.
Por eso la persona puede parecer despierta, pero responder de forma confusa, automática o desinhibida, y al día siguiente no recordar.
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Señales frecuentes y por qué se confunde con deseo o infidelidad
Suele detectarse porque alguien en la pareja nota episodios repetidos: iniciativas sexuales en horarios inusuales, mirada ausente, lenguaje limitado o desconexión emocional, y luego sorpresa o negación genuina al contarlo.
En la vida cotidiana, el impacto no es solo sexual: también puede afectar la confianza, generar culpa y abrir dudas sobre límites.
Factores que pueden dispararla
La evidencia clínica describe desencadenantes comunes: privación de sueño, estrés, alcohol u otras sustancias, fiebre, y trastornos como apnea del sueño o antecedentes de sonambulismo.
Algunos fármacos pueden influir en la arquitectura del sueño, por lo que conviene revisar tratamientos con un profesional.
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Salud sexual, consentimiento y cuándo consultar
La sexsomnia plantea un punto sensible: durante un episodio la capacidad de consentir puede estar alterada. Si hay riesgo para terceros, malestar en la pareja, lesiones, consumo de alcohol asociado, o episodios frecuentes, se recomienda consulta con medicina del sueño (y, según el caso, neurología o psiquiatría).
El abordaje suele incluir higiene del sueño, manejo de desencadenantes y tratamiento de causas como apnea.