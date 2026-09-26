Anticonceptivos: cómo funcionan los principales métodos y qué diferencias existen

Cada 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción, una fecha impulsada en 2007 para promover información basada en evidencia, decisiones reproductivas autónomas y acceso a métodos seguros. El foco no es solo evitar un embarazo no intencional: es que cada persona pueda planificar —o no planificar— su fertilidad con información y atención de salud.

La elección suele atravesarse por un aspecto poco mencionado: la carga cognitiva. Un método que exige una acción diaria, como la píldora, puede resultar eficaz si se usa de manera perfecta, pero pierde efectividad ante olvidos. La rutina, el estrés y los cambios de horario influyen en esa adherencia; se trata de cómo funciona la memoria prospectiva, la capacidad de recordar algo que habrá que hacer más tarde.

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¿Cómo funcionan los anticonceptivos hormonales?

La píldora, el parche, el anillo vaginal, la inyección y el implante liberan hormonas que, principalmente, inhiben o dificultan la ovulación. También pueden espesar el moco cervical, lo que dificulta el paso de los espermatozoides.

Su diferencia central es la frecuencia de uso. La píldora requiere constancia diaria; el parche se cambia semanalmente y el anillo, en general, mensualmente.

Las inyecciones pueden aplicarse cada mes o cada tres meses, según el tipo. El implante subdérmico, colocado en el brazo por personal de salud, ofrece protección durante varios años y reduce la necesidad de recordar.

Los anticonceptivos combinados —con estrógeno y progestágeno— no son adecuados para todas las personas, por ejemplo en algunos casos de migraña con aura, antecedentes de trombosis o tabaquismo a determinada edad. La evaluación clínica es clave.

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DIU: una opción de larga duración y baja intervención diaria

El dispositivo intrauterino (DIU) de cobre no tiene hormonas: genera un ambiente que impide la fecundación y puede durar entre cinco y diez años, según el modelo. En algunas personas aumenta el sangrado o los cólicos menstruales.

El DIU hormonal libera progestágeno dentro del útero. Además de prevenir el embarazo, suele disminuir el sangrado y el dolor menstrual. Ambos requieren colocación y control profesional, pero una vez instalados reducen al mínimo la carga cotidiana de uso.

Implante y DIU forman parte de los métodos reversibles de larga duración: al retirarlos, la fertilidad suele recuperarse rápidamente.

Preservativo: el método que también protege frente a infecciones

El preservativo externo o interno funciona como barrera: evita que el semen entre en contacto con el aparato reproductor y reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH. Ningún método hormonal ni el DIU ofrece esa protección.

Por eso, la llamada doble protección —preservativo más un método altamente eficaz para prevenir embarazos— puede responder a dos necesidades distintas: prevención de ITS y control reproductivo. Su eficacia depende de usarlo desde el inicio de la relación sexual, verificar su fecha de vencimiento y evitar lubricantes oleosos con preservativos de látex.

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¿Qué lugar ocupa la anticoncepción de emergencia?

La anticoncepción de emergencia está pensada para relaciones sin protección, rotura del preservativo o fallas en el uso del método habitual. Las píldoras de emergencia actúan principalmente retrasando o inhibiendo la ovulación; no interrumpen un embarazo ya establecido ni reemplazan un método regular.

El DIU de cobre también puede utilizarse como anticoncepción de emergencia si se coloca dentro de los plazos clínicos indicados y, además, queda como método de larga duración.

Eficacia, efectos y contexto: qué conviene conversar en una consulta

No existe un anticonceptivo “mejor” para todas las personas. La decisión puede cambiar según el deseo de menstruar o reducir el sangrado, la frecuencia de las relaciones, condiciones de salud, acceso a controles y posibilidad real de sostener una rutina.

Una consulta con ginecología, obstetricia o medicina familiar permite revisar antecedentes, interacciones con otros medicamentos y preferencias personales. La información confiable transforma una elección íntima en una decisión menos condicionada por el miedo, el olvido o los mitos.