Torsión testicular: cómo reconocer una urgencia que no debe esperar

La torsión testicular ocurre cuando el cordón espermático —la estructura que lleva sangre al testículo— se retuerce y reduce o bloquea su irrigación. No es una infección ni una lesión menor: requiere una evaluación urgente en una guardia, idealmente en las primeras horas desde el inicio del dolor.

Aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente durante la adolescencia. También puede ocurrir durante el sueño, al levantarse, después de actividad física o sin un desencadenante identificable. No guarda relación con la actividad sexual, la masturbación ni con una “mala postura”.

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¿Cómo se siente la torsión testicular?

El síntoma más característico es un dolor súbito, intenso y localizado en un testículo, que puede extenderse hacia la ingle o el bajo abdomen. A menudo se acompaña de hinchazón, sensibilidad marcada, náuseas o vómitos.

El testículo afectado puede verse más alto que el otro o adoptar una posición inusual dentro del escroto. Sin embargo, no todas las personas presentan todos estos signos. Por eso, la regla es simple: ante dolor testicular agudo, hay que acudir a un servicio de urgencias sin esperar a que mejore.

El dolor que desaparece tampoco descarta el problema. En algunos casos, el testículo puede destorcerse transitoriamente y volver a girar más tarde. Estos episodios de dolor intenso que aparece y cede merecen consulta urológica rápida.

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¿Por qué el tiempo es decisivo?

Cuando el flujo sanguíneo queda interrumpido, el tejido testicular comienza a sufrir por falta de oxígeno. Las guías clínicas de urología consideran que las posibilidades de preservar el testículo son mayores si la cirugía se realiza dentro de las primeras seis horas. Con el paso del tiempo, aumenta el riesgo de daño irreversible.

El diagnóstico se realiza mediante examen físico y, cuando no demora el tratamiento, una ecografía Doppler para observar el flujo de sangre. Pero si la sospecha clínica es alta, los equipos médicos pueden indicar cirugía urgente sin esperar estudios que retrasen la intervención.

El tratamiento consiste en destorcer el cordón espermático y fijar el testículo para evitar que vuelva a rotar. Habitualmente se fija también el testículo del otro lado, porque la predisposición anatómica puede estar presente en ambos.

¿Qué diferencia hay con epididimitis, golpes o molestias sexuales?

No todo dolor escrotal es torsión testicular. Una infección del epidídimo, llamada epididimitis, puede causar dolor e inflamación que suelen aumentar de forma gradual y, en ocasiones, se acompañan de fiebre, ardor al orinar o secreción. Un golpe puede explicar una molestia localizada, aunque un traumatismo fuerte también debe ser valorado.

La excitación sexual prolongada o el orgasmo pueden generar sensación de congestión o incomodidad transitoria, pero no explican un dolor intenso, repentino, persistente o asociado a náuseas. Atribuir esos síntomas a una causa sexual y esperar en casa puede retrasar una atención necesaria.

La única forma segura de diferenciarlos es una valoración médica. Analgésicos, hielo o reposo no deben utilizarse como estrategia para “ver si pasa” cuando el dolor es agudo.

¿Quiénes tienen más riesgo?

La torsión puede ocurrir en personas sanas. A menudo se relaciona con una variante anatómica conocida como deformidad de “badajo de campana”, que permite una movilidad mayor del testículo dentro del escroto. Esta característica puede estar presente desde el nacimiento y, en algunos casos, repetirse en integrantes de una misma familia.

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El crecimiento rápido de la pubertad parece contribuir a que sea más frecuente entre los 12 y los 18 años, pero los niños pequeños y los adultos también pueden presentarla.

Tener antecedentes personales de dolor testicular súbito o familiares con torsión es información relevante para comunicar durante una consulta.

Qué hacer ante dolor testicular repentino

La recomendación es ir a una guardia hospitalaria o servicio de urgencias de inmediato, sin comer ni beber si es posible, ya que podría requerirse anestesia. No se debe intentar manipular o “acomodar” el testículo por cuenta propia.

Hablar de dolor genital puede dar vergüenza, especialmente en la adolescencia, pero la atención temprana protege la salud reproductiva y hormonal. El personal de urgencias está entrenado para abordar estos cuadros con privacidad y sin juicios.