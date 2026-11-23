Sí. Casi nadie tiene los dos iguales. Lo habitual es que el derecho sea un poco más grande o pesado, y que el izquierdo cuelgue algo más abajo. Si lo notás, no significa que haya algo mal.

Esa diferencia de altura tiene una función: evita que los testículos se aplasten entre sí cuando caminás o cruzás las piernas. Así se protegen la circulación y la temperatura que necesitan para producir espermatozoides y testosterona.

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¿Por qué pasa?

Tiene que ver con cómo está armada la circulación. La vena del testículo derecho desemboca directo en la vena cava inferior, un vaso ancho y de baja presión. La del izquierdo lo hace en la vena renal izquierda, en ángulo recto, y la sangre encuentra más resistencia para salir. Por eso el izquierdo cuelga un poco más y por eso algunos problemas venosos aparecen más de ese lado.

La temperatura también influye. El escroto se contrae o se relaja con los músculos cremáster y dartos para mantener los testículos entre 2 °C y 4 °C por debajo de la temperatura del cuerpo. Con frío, con calor o durante la excitación, la diferencia entre uno y otro puede verse más marcada de lo normal.

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¿Cuándo hay que consultar?

Si la diferencia es leve, no duele y se mantiene igual con los años, es una característica de tu anatomía.

Consultá con un urólogo si aparece de golpe, si va creciendo o si viene con molestias. Estas son las causas posibles:

Varicocele . Las venas del cordón espermático se dilatan, como una várice. Es mucho más común del lado izquierdo. Se siente pesadez y, al tocar el escroto de pie, una textura que se suele comparar con una “bolsa de gusanos”. A veces afecta la calidad del semen. Las venas del cordón espermático se dilatan, como una várice. Es mucho más común del lado izquierdo. Se siente pesadez y, al tocar el escroto de pie, una textura que se suele comparar con una “bolsa de gusanos”. A veces afecta la calidad del semen.

Hidrocele. Se acumula líquido alrededor del testículo, dentro de la túnica vaginal. El testículo se ve más grande, liso y sin dolor. Puede aparecer después de una inflamación o un golpe, o sin motivo claro.

Quiste de epidídimo o espermatocele. Es una bolsita benigna con líquido en el epidídimo, el conducto que está detrás del testículo y donde maduran los espermatozoides. Se palpa como un bultito liso, separado del testículo.

Orquitis o epididimitis. Es una inflamación o infección del testículo o del epidídimo, a menudo ligada a infecciones urinarias o de transmisión sexual. Da hinchazón rápida, enrojecimiento, calor en la zona, dolor y a veces fiebre.

Torsión testicular . Es una urgencia. El cordón espermático se retuerce y corta el riego de sangre. El dolor es fuerte y repentino, y el testículo se hincha y queda más alto de lo normal. Si te pasa, andá a guardia sin esperar. Es una urgencia. El cordón espermático se retuerce y corta el riego de sangre. El dolor es fuerte y repentino, y el testículo se hincha y queda más alto de lo normal. Si te pasa, andá a guardia sin esperar.

Tumor testicular. Suele empezar como un nódulo duro que no duele, o como un cambio en el peso o la consistencia de un testículo. Es más frecuente entre los 15 y los 40 años.

Qué pasa cuando te preocupa

Muchos hombres toman un rasgo normal por un defecto o una enfermedad. En la consulta lo vemos seguido: llegan con miedo a que la pareja lo note, se miran y se tocan todo el tiempo, o directamente evitan tener sexo.

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Eso tiene un costo físico. Cuando estás pendiente de cómo se ve tu cuerpo, el sistema nervioso simpático se pone en alerta, y esa alerta interfiere con la erección y con el deseo. Saber que una asimetría leve es normal te saca esa carga de encima.

Cómo revisarte en casa

Conviene conocer cómo son tus testículos (forma, tamaño, consistencia) para detectar cualquier cambio. Hacelo una vez por mes, después de una ducha tibia, cuando la piel del escroto está relajada.

Agarrá cada testículo por separado entre el pulgar y el índice y hacelo rodar despacio. Fijate si aparece algún bulto firme, un cambio de textura o una variación brusca de volumen respecto de los meses anteriores.

Por detrás vas a sentir el epidídimo, un cordón blando: es normal que esté ahí.