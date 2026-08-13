Soy un viral
13 de agosto de 2026 a la - 11:30

¿Qué es “farmear aura”? El viral que “copó” las redes sociales

Un grupo de adolescentes baila hip hop en un estudio espacioso. Una chica con una gorra de béisbol azul brillante, gafas de sol y una camisa vaquera atada a la cintura es el centro de atención.
Imagen de referencia sobre la nueva tendencia en redes sociales: "Farmear aura".Shutterstock

Si usás TikTok, Instagram o YouTube, ya habrás leído o escuchado la expresión “farmear aura”. Adoptado por adolescentes, jóvenes y creadores de contenido, este concepto se convirtió en un modismo cotidiano para medir la presencia, la actitud y el impacto visual de una persona. Te contamos más detalles de su origen y usos en esta nota.

Por ABC Color

La palabra “farmear” (del inglés farming) proviene del mundo de los videojuegos (especialmente de rol o multijugador), donde significa repetir una misma acción de forma iterativa para acumular recursos, experiencia o puntos.

En las redes sociales, el “aura” hace referencia a una vibra o energía intangible de carisma, estilo, seguridad personal y presencia. Funciona como una escala o puntaje imaginario.

Sumar o farmear aura: ocurre cuando alguien realiza algo impresionante, sale airoso de una situación difícil o demuestra total temple y seguridad sin despeinarse.

Perder aura: sucede cuando se pasa vergüenza en público, se comete un error tonto o se queda en ridículo.

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De las pantallas a las calles: las batallas presenciales

La tendencia no se quedó solo en el plano digital ni en la edición de videos. El fenómeno escaló a encuentros y duelos en parques o plazas popularizados inicialmente en lugares de Brasil.

En estas “batallas de aura”, jóvenes se enfrentan cara a cara ante un público que evalúa sus poses, entradas extravagantes, gestos, movimientos e imperturbabilidad para dictaminar quién demostró más actitud y logró “farmear” más puntos.

Youtubers y streamers argentinos en la tendencia

En Argentina, la jerga se popularizó e impulsó en gran medida gracias a figuras del streaming y creadores de contenido que reaccionaron a los videos e incorporaron el concepto a sus transmisiones cotidianas.

Entre los que se sumaron a este “trend” están los youtubers de “Paren la mano” el programa de Vorterix, así como Nico Occhiato de Luzu TV.