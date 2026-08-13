¿Qué es “farmear aura”? El viral que “copó” las redes sociales

La palabra “farmear” (del inglés farming) proviene del mundo de los videojuegos (especialmente de rol o multijugador), donde significa repetir una misma acción de forma iterativa para acumular recursos, experiencia o puntos.

En las redes sociales, el “aura” hace referencia a una vibra o energía intangible de carisma, estilo, seguridad personal y presencia. Funciona como una escala o puntaje imaginario.

Sumar o farmear aura: ocurre cuando alguien realiza algo impresionante, sale airoso de una situación difícil o demuestra total temple y seguridad sin despeinarse.

Perder aura: sucede cuando se pasa vergüenza en público, se comete un error tonto o se queda en ridículo.

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De las pantallas a las calles: las batallas presenciales

La tendencia no se quedó solo en el plano digital ni en la edición de videos. El fenómeno escaló a encuentros y duelos en parques o plazas popularizados inicialmente en lugares de Brasil.

En estas “batallas de aura”, jóvenes se enfrentan cara a cara ante un público que evalúa sus poses, entradas extravagantes, gestos, movimientos e imperturbabilidad para dictaminar quién demostró más actitud y logró “farmear” más puntos.

Youtubers y streamers argentinos en la tendencia

En Argentina, la jerga se popularizó e impulsó en gran medida gracias a figuras del streaming y creadores de contenido que reaccionaron a los videos e incorporaron el concepto a sus transmisiones cotidianas.

Entre los que se sumaron a este “trend” están los youtubers de “Paren la mano” el programa de Vorterix, así como Nico Occhiato de Luzu TV.