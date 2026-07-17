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17 de julio de 2026 a la - 07:40

Cómo un pequeño dibujo terminó convirtiéndose en uno de los idiomas más usados del planeta

Concepto de emoji.
Concepto de emoji.Shutterstock

Cada 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji, una fecha que nació en 2014 como una iniciativa popularizada por el sitio Emojipedia y que terminó instalándose en calendarios de marcas, plataformas y usuarios.

Por ABC Color

¿Por qué el Día Mundial del Emoji se celebra el 17 de julio?

La elección no es casual: el emoji de calendario que Apple incluyó en iOS durante años muestra precisamente “17 de julio”, en alusión a la presentación de iCal (hoy Calendario) el 17 de julio de 2002.

¿Quién creó los emojis y cuál fue el primero?

Pero la historia de este “lenguaje” visual comienza mucho antes y lejos de Silicon Valley.

Concepto de emoji.
Concepto de emoji.

Los emojis fueron creados en 1999 por el diseñador japonés Shigetaka Kurita, entonces parte del equipo de NTT DoCoMo. Su objetivo era práctico: facilitar la comunicación breve en móviles, añadiendo matices emocionales y contextuales donde los caracteres de texto se quedaban cortos.

Aquellos primeros símbolos —176 dibujos de 12x12 píxeles— incluían rostros, clima, transporte y objetos cotidianos. Más que un único ícono inaugural, el “primer emoji” fue esa primera colección.

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¿Cuál es la diferencia entre un emoji y un emoticón?

A menudo se confunden con los emoticones, pero no son lo mismo. El emoticón es tipográfico: combinaciones de caracteres como :-) o ;-). El emoji, en cambio, es un pictograma codificado como carácter, que el dispositivo renderiza como imagen.

¿Qué es Unicode y por qué es fundamental para los emojis?

Concepto de emoji.
Concepto de emoji.

Ahí entra un actor clave: Unicode. Se trata de un estándar internacional que asigna a cada carácter (letras, signos, alfabetos y también emojis) un código único, para que el mismo símbolo pueda enviarse y leerse en sistemas distintos.

¿Quién decide qué emojis se suman? La aprobación pasa por el Consorcio Unicode, a través de sus comités (incluido el Emoji Subcommittee), que evalúan propuestas según criterios como uso esperado, compatibilidad y claridad.

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¿Por qué un mismo emoji se ve diferente en cada celular?

Que un emoji se vea distinto según el celular no es un error: Unicode define el “carácter”, no el diseño.

Concepto de emoji.
Concepto de emoji.

Cada empresa (Apple, Google, Samsung, Microsoft, entre otras) dibuja su propia versión, y esos matices pueden cambiar el tono de un mensaje. En un idioma hecho de imágenes, el estilo también comunica.