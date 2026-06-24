AmiFit es una app de iPhone que analiza tu alimentación y te muestra cuáles de 48 nutrientes te podrían faltar. La app usa fotos reales de porciones reales: no necesitás una balanza de cocina, y no dependés de un número que una IA te tira y no podés verificar.

La app no usa internet. No se crean cuentas

A veces caigo y uso las redes por 20 minutos sin darme cuenta, y cuando salgo siento que me metieron un soco en la cabeza, con la dopamina por el piso. Estas apps están hechas para enviciarnos. El vivir desconectado hoy es un lujo. Eso suma a por qué hice la app para que no use internet. Esta es la app sin conexión para los que ya estamos suficientemente conectados.

Hace unos días usé Claude Fable 5 para generar unos 50 videos de marketing que todavía tengo que testear. Este modelo de IA de Claude estuvo disponible apenas 3 días. Después, una orden de seguridad nacional de Estados Unidos prohibió que lo usaran los extranjeros, y el modelo terminó deshabilitado para todos.

Por cosas así, hice la app para que no necesite ni IA ni servidores. Sobrevive sola en tu teléfono celular.

No sé si el día de mañana los buenos modelos de IA van a estar reservados para ciertos países, o si van a costar tanto que solo algunos van a poder pagarlos.

Si sos ganadero o agricultor, tenés un trabajo de la gran siete: la IA no te lo saca

Si te interesa aprender a programar usando IA, te sugiero la clase gratis de Harvard CS50 y completar las tareas calificadas.

Un truco para cualquiera que use IA: preguntale seguido “¿qué entendiste de lo que te dije?”. Eso te muestra los límites de la IA, y cómo hablarle mejor para que construya lo que querés. Y después de varias idas y vueltas, pedile que escriba lo que acordaron sobre la tarea. Eso lo guardás como instrucciones: lo reusás en las próximas conversaciones y lo seguís afinando con el mismo ejercicio.

Y para todos, programes o no: si no querés que terminemos como en Terminator, con Skynet queriendo exterminarnos, o como en Matrix, donde la IA nos convirtió en baterías para alimentarse, lo mínimo que podemos hacer es elegir bien qué IA usamos. La que gana es la que la gente usa: esa es nuestra votación. Si hay una IA cuyos líderes se portan mal, nuestra responsabilidad es fundirla no usándola.

Bueno, hasta acá la parte útil. Ahora la parte sin vergüenza: entrá a amifit.app/es y entrégame tu dinero.