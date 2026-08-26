Huawei construye un imperio digital en las montañas de Guizhou, China

En la montañosa provincia china de Guizhou, un conjunto de edificios de estilo europeo, con una torre de reloj y un puente de múltiples arcos, emite un zumbido bajo y constante, una pista de su inesperada identidad como el centro de datos más grande del gigante tecnológico Huawei.

El complejo, que parece una pequeña ciudad, es único en su diseño, pero no en su ubicación. En los últimos años se han construido docenas de centros de datos en esta provincia del suroeste.

Forman parte de una estrategia gubernamental que ha llevado a que gran parte de la infraestructura digital necesaria para el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial a lo largo de la costa este de China se establezca en el oeste del país, una zona rural y menos poblada.

La expansión continúa. China va camino de casi duplicar la capacidad de sus centros de datos en los próximos cinco años, a medida que se intensifica la competencia tecnológica con Estados Unidos y otros países tratan de evitar una crisis informática que podría frenar la expansión de la IA.

Los proyectos han transformado algunos lugares, como la Nueva Área de Guian, donde se ubican el centro de datos de Huawei y otros.

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“Solía ser una montaña árida, pero desde que la zona se ha desarrollado, el transporte se ha vuelto más conveniente, el comercio se ha reactivado y han surgido oportunidades de negocio”, dijo Shu Peihua, un comerciante local.

Cuando la AFP visitó el lugar el mes pasado, los vendedores ambulantes atendían a los trabajadores de los centros de datos durante su hora de almuerzo cerca de una pancarta que pedía “promover un desarrollo de alta calidad”, eslogan de la política tecnológica del gobierno.

En Europa y Estados Unidos, la construcción de centros de datos a menudo ha encontrado resistencia por parte de las comunidades locales, que expresan preocupaciones en torno a los precios de la energía, así como a cuestiones ambientales como el consumo de agua y el ruido.

Sin embargo, en China la disidencia está estrictamente controlada, especialmente en lo que respecta a las políticas del gobierno central.

Aun así, los residentes de Guian que hablaron con la AFP se mostraron positivos respecto a los cambios en su zona.

Un vendedor de tortitas saladas, que no quiso dar su nombre, dijo que ya se habían fundado dos universidades.

“Todos los habitantes de nuestro barrio ahora encuentran trabajo cerca, a diferencia de antes, cuando tenían que irse a otros lugares”, destacó Li Xixiu, otro vecino.

De este a oeste

En 2021, el gobierno le dio un nombre a su estrategia: “Datos del Este, Computación del Oeste”.

La lógica de construir en lugares como Guizhou, con su clima más fresco, abundante energía renovable y espacios disponibles, responde a varios frentes.

El procesamiento de IA consume muchísima energía, y China ha exigido que los centros de datos obtengan el 80% de su electricidad de fuentes renovables para finales de esta década.

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Eso hace que regiones como Guizhou y Mongolia Interior, que han ampliado enormemente su capacidad de energía renovable, como la solar y la eólica, sean ideales para los operadores, dijo Simeng Deng, analista sénior de Rystad Energy.

El desarrollo de zonas rurales anteriormente desatendidas es otro beneficio potencial.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo de los lugareños con los que se reunió la AFP, algunos investigadores cuestionan los réditos económicos generales para las regiones anfitrionas.

Los centros de datos no generan necesariamente un “enorme efecto de propagación” en el empleo local, señaló Andrew Stokols, de la Universidad de Administración de Singapur.

“La esperanza es que se puedan utilizar los centros de datos como motor para un desarrollo digital más amplio (...) atrayendo industrias que se instalarán en torno a ellos”, explicó.

Impulso económico “limitado”

Guizhou ha registrado una tasa de crecimiento anual promedio del PIB del 7,4% durante la última década, pero su evolución salarial durante el mismo período fue la penúltima a nivel nacional, según el Instituto de Investigación para la Democracia, la Sociedad y las Tecnologías Emergentes (DSET), con sede en Taiwán.

“Este contraste sugiere que, si bien los centros de datos generan una fuerte inversión en terrenos y equipos, su impacto en el aumento de los ingresos per cápita locales sigue siendo limitado”, explicaron a la AFP por correo electrónico los investigadores del DSET Cartus Bo-Xiang You y Angela Glowacki.

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Esta inversión masiva en infraestructura, junto con los incentivos políticos para atraer a constructores, ha llevado a Guizhou a tener una de las cargas de deuda más altas del país.

Sin embargo, la demanda de capacidad de procesamiento de datos, a medida que los países compiten por la supremacía tecnológica, significa que la construcción continuará.

Incluso antes de que ChatGPT anunciara el inicio del auge de la IA, los documentos de política china ya “hablaban de la idea de que el poder computacional está correlacionado con el poder nacional”, señaló Stokols.