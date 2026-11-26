La eyaculación retrógrada ocurre cuando el semen va hacia la vejiga en lugar de salir por la uretra durante el orgasmo. No es peligrosa para la salud general, pero puede afectar la fertilidad.

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¿Qué pasa en el cuerpo durante una eyaculación retrógrada?

En una eyaculación habitual, el sistema nervioso simpático hace dos cosas a la vez: empuja el semen hacia la uretra prostática y cierra el esfínter interno, o cuello vesical, para que el líquido no retroceda. En la eyaculación retrógrada ese cierre falla o es insuficiente, y el semen sigue el camino de menor resistencia hacia la vejiga.

El orgasmo y las contracciones pélvicas suelen mantenerse, porque la sensación orgásmica depende de circuitos neurológicos distintos del recorrido del semen. Lo que se nota es que sale poco semen o ninguno y, a veces, que la orina siguiente se ve algo turbia. Esa orina arrastra el semen sin problema y se elimina con normalidad.

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¿Por qué aparece este cambio en la eyaculación?

Casi siempre hay algo que debilita o desajusta el cierre del cuello vesical:

Medicamentos : ciertos fármacos para la hiperplasia prostática benigna (como los bloqueadores alfa), : ciertos fármacos para la hiperplasia prostática benigna (como los bloqueadores alfa), antidepresivos o antihipertensivos pueden relajar la musculatura del cuello vesical o interferir en la señal nerviosa.

Cirugía pélvica o prostática : las intervenciones sobre la próstata, el cuello de la vejiga o el retroperitoneo pueden alterar la anatomía o la inervación de la zona.

Diabetes y neuropatías: el daño en vasos pequeños y nervios, causado por años de glucemia alta, puede debilitar el reflejo de cierre.

Suele notarse después de empezar un tratamiento para síntomas urinarios, tras una cirugía urológica o cuando una pareja busca embarazo y no lo consigue.

Es frecuente después de ciertas cirugías prostáticas y, cuando la causa es un fármaco, muchas veces revierte si el médico ajusta la medicación.

¿Qué implica para la fertilidad, el placer y la consulta médica?

El efecto principal es reproductivo: si no se deposita semen en el tracto reproductor femenino, la probabilidad de embarazo natural baja o desaparece.

Los testículos no sufren daño y siguen produciendo espermatozoides, y la reproducción asistida permite recuperarlos cuando se busca concebir.

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Un cambio brusco en el cuerpo puede generar inquietud, dudas sobre el propio rendimiento o malentendidos en la pareja. Conviene consultar con urología o sexología clínica si aparece de golpe, coincide con un medicamento nuevo, preocupa o hay un proyecto de embarazo.

El diagnóstico suele confirmarse con un análisis de orina posterior a la eyaculación.