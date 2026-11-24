La sangre en el semen se llama hematospermia (o hemospermia). Inquieta a quien la ve y a su pareja, pero según los consensos urológicos internacionales, casi siempre es un episodio aislado y benigno que se resuelve solo, sin afectar la salud sexual ni la fertilidad.

El semen puede verse rosado o rojo vivo si el sangrado es reciente, y amarronado u oxidado si la sangre llevaba días en las vías seminales antes de salir. A veces el hombre no lo nota y es su pareja quien lo advierte después de una relación sin preservativo.

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¿De dónde sale la sangre?

El semen no se produce en un solo órgano. Los testículos aportan apenas entre el 2 % y el 5 % del volumen, que es donde están los espermatozoides. Las vesículas seminales producen entre el 60 % y el 70 %, la próstata entre el 25 % y el 30 %, y las glándulas bulbouretrales el resto.

Todos esos conductos desembocan en la uretra prostática, una zona con vasos sanguíneos pequeños y frágiles. Con la excitación y el orgasmo aumenta el flujo de sangre en la pelvis y los músculos de los conductos se contraen con fuerza. Si se rompe un capilar, por diminuto que sea, alcanza para teñir todo el eyaculado.

Causas según la edad

El origen cambia con la edad del paciente y con la frecuencia del episodio.

En menores de 40 años, lo más habitual es una inflamación o infección leve de la próstata, las vesículas seminales o la uretra, provocada por clamidia, gonorrea u otras bacterias del tracto urinario.

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También hay causas mecánicas: una eyaculación intensa después de un período largo de abstinencia, una actividad sexual muy frecuente o vigorosa, o los microtraumatismos del ciclismo intensivo.

Pasados los 40, las inflamaciones siguen siendo comunes, pero el urólogo revisa con más cuidado otras posibilidades: la hiperplasia prostática benigna (el agrandamiento natural de la próstata con los años, que vuelve más frágiles sus vasos), los cálculos o quistes en las vesículas seminales y, mucho menos seguido, enfermedades prostáticas más serias.

Una biopsia de próstata, una vasectomía o un procedimiento endoscópico urinario pueden causar hematospermia pasajera durante las semanas siguientes en buena parte de los pacientes. Los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios y la hipertensión arterial severa sin control también facilitan la ruptura de capilares.

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¿Cuándo ir al urólogo?

Un episodio aislado suele desaparecer en pocas semanas, pero la consulta sirve para descartar problemas de fondo y para quedarse tranquilo. Conviene pedir turno pronto en cualquiera de estos casos:

Persistencia: el sangrado se repite en varias eyaculaciones seguidas o dura más de tres o cuatro semanas.

Edad: el hombre tiene 40 años o más, aunque haya sido una sola vez.

Otros síntomas: ardor al orinar, dificultad para vaciar la vejiga, dolor al eyacular, molestias en la pelvis, fiebre o escalofríos.

Sangre en la orina: si la orina se ve rojiza o marrón al mismo tiempo (hematuria), hay que estudiarlo de inmediato.

Antecedentes: cáncer de próstata personal o familiar, trastornos de la coagulación o una infección de transmisión sexual reciente.

En la consulta, el médico hace una historia clínica y un examen físico básico, y suele indicar estudios simples: análisis de orina, cultivo de semen o PSA, según la edad. Las ecografías o resonancias se reservan para los casos persistentes.