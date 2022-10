Jopara para espantar a karai Octubre

Con el inicio del décimo mes, según la mitología guaraní, también sale del monte el mítico personaje llamado karai Octubre, que llega a los hogares para castigar a aquellos que no han sido provisores. Es por eso que al mediodía de este 1 de octubre no debe faltar en las mesas de los hogares el sabroso y suculento jopara, que en guaraní significa mezcla o combinación. Esta tradición busca ahuyentar de la casa todos los males, como la crisis, la miseria, la sequía y también la pandemia. Se trata de un típico plato paraguayo que lleva poroto, locro o locrillo, verduras y carne, con la intención de conjurarlo, ya que, según se dice, este duende no se queda en los lugares donde hay abundancia.