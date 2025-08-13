Turismo interno: atractivos naturales, tecnológicos y gastronomía para visitar Ayolas durante el fin de semana largo

El fin de semana largo, que iniciará este viernes, se presenta, una vez más, como la opción de realizar turismo interno.

La pausa en las actividades laborales y en las instituciones educativas permite a la familia viajar a algún punto del territorio nacional. En ese sentido, tener en cuenta como alternativa al distrito ayolense, denominado también “Un paraíso junto al río”, es bastante interesante.

Desde el área de recepción de visitas de Yacyretá confirmaron que todos los atractivos turísticos estarán disponibles al público durante el fin de semana.

Ayolas, ciudad ubicada a orillas del caudaloso río Paraná, a unos 305 kilómetros de Asunción por la Ruta PY01, posee una encantadora naturaleza y tranquilidad, así como los circuitos turísticos de la Binacional Yacyretá. Su gastronomía a base de pescado hace que, durante todo el año, lleguen visitantes de diferentes puntos del territorio nacional y también de otros países.

Tecnología y naturaleza

Los interesados tienen la opción de realizar un recorrido guiado por circuitos turísticos como la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), ubicada en la Isla Yacyretá. Su casa de máquinas está compuesta por 20 unidades generadoras. La excursión incluye una visita panorámica por la Esclusa de Navegación y las obras del Brazo Aña Cuá. Al mismo tiempo, pueden visualizar las Dunas Vegetadas y las lagunas de la isla Yacyretá.

Museo de historia ambiental

El Museo Histórico Ambiental, emplazado en el barrio Villa Permanente, fue instaurado en 1984 de manera casual durante la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá.

En la galería se pueden observar piezas arqueológicas con una antigüedad aproximada de 300 años, como utensilios precolombinos utilizados por la parcialidad mbya guaraní.También existen antiguos muebles y objetos etnológicos de la Entidad Binacional Yacyretá; reliquias de la historia de Ayolas.

Al mismo tiempo, se pueden ver en su interior majestuosas colecciones de ejemplares disecados de mamíferos, reptiles, aves, peces e invertebrados propios de la zona de influencia de la hidroeléctrica Yacyretá.

Refugio Faunístico Atinguy

El viajero puede llegar, por medio de buses de Yacyretá o en vehículos propios, hasta el Refugio Faunístico Atinguy. El mismo está ubicado a 12 kilómetros del pórtico de ingreso a la comunidad ayolense, sobre la ruta que lleva hasta la ciudad de San Cosme y Damián (Itapúa).

En el predio se cuenta con una gran colección del parque zoológico conformado por mamíferos, aves y reptiles que habitan el área de influencia de la represa Yacyretá. Asimismo, existen especies que fueron traídas de otras regiones del territorio nacional. Los animales se encuentran distribuidos en jaulas (cada una con carteles que indican el nombre común y científico de la especie); otros están en corralones u áreas libres adecuadas para la observación, cría y reproducción.

Los recorridos por los distintos circuitos están habilitados desde las 07:00 hasta las 13:00, con previo agendamiento en el centro de recepción de visitas de la EBY. Los interesados en obtener más información pueden comunicarse llamando al número (072) 22 2276.

Playas

Ayolas está rodeada de una encantadora naturaleza a orillas del Paraná; entre ellas, en el antiguo barrio San José Mí, se encuentra la playa municipal de igual nombre. El lugar, recientemente mejorado, cuenta con una zona de camping, área de parrillas, juegos para niños, cantina, sanitarios, parque de diversiones y un extenso arenal rodeado de sombras y aguas cristalinas.

A 12 kilómetros de la zona urbana ayolense, está la Playa Municipal de Corateí. Este lugar es uno de los más visitados por los turistas que llegan cautivados por su naturaleza. El sitio cuenta con área de camping, sanitarios, parrillas, áreas de esparcimiento para practicar todo tipo de deportes y paseos en lanchas.

Hotelería y gastronomía

En varios puntos de este distrito, los visitantes logran acceder a hoteles, posadas turísticas y hospedajes, donde podrán descansar.

Estos alojamientos cuentan con una gran variedad de productos gastronómicos de excelente calidad, como la milanesa de surubí, pescado frito, dorado, boga y pacú a la parrilla; además de sopa paraguaya y chipa guazú, que son algunas de las opciones gastronómicas que los visitantes podrán encontrar en Ayolas.

