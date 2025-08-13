La situación económica de Ayolas está cada vez peor, afirma comerciante

El comerciante del rubro de la prendas de vestir, en Ayolas, Rodi Cantero, mencionó que, dos años después de la asunción del actual gobierno, encabezado por Santiago Peña, y tras ocho meses del inicio de 2025, la economía de Ayolas está cada vez peor. No se observan gestiones que permitan superar la crisis financiera que golpea a toda la ciudadanía.

Lea más: Mujer pide que la justicia actue tras intento de abuso sexual y robo domiciliario

“Por causa de esta situación, el rubro comercial está muy mal. Los supermercados, ferreterías y locales gastronómicos tienen algo más de venta porque la gente no deja de comer; los comerciantes de ropa no tienen la misma suerte: hay días en que no logran vender ni siquiera un par de medias”, explicó.

Cantero responsabilizó de la crisis económica a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) porque no paga las deudas que tiene con los diferentes prestadores de servicios tercerizados y proveedores. Hay deudas que se arrastran desde hace 15 meses.

La dificultad financiera también es resultado del mal momento que atraviesa el sector pesquero comercial, por la escasez de peces, la bajante del río Paraná y la gran cantidad de algas que hay en el agua, sobre todo en el brazo Aña Cua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos totalmente trancados; las estadísticas, que no nos mienten, nos dicen que realmente estamos muy mal. Con los colegas con quienes hablamos siempre, coincidimos en que el problema es Yacyretá; la falta de fuentes de trabajo y la paralización de las obras de Aña Cua”, expresó Cantero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que en la ciudad “solamente un pequeño grupo que está en el poder es el que está mejor; son ellos nomás los que agarran todo; a ellos no les interesa la situación de los pobladores de Ayolas. Lo más triste es que la ciudadanía no reclama: prefieren quedarse callados en sus casas con las heladeras vacías”.

Lea más: Ayolas: muerte de joven en el río Paraná habría sido accidental, según fiscal